Recoleta vs. Ameliano: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Recoleta FC recibe hoy a Sportivo Ameliano por la fecha 17 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El “Canario” de Jorge González Frutos y la “V” azulada de Roberto Nanni juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Ricardo Grégor de la ciudad de Asunción. Dirige Alipio Colmán con VAR de José Natael Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
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Recoleta FC vs. Sportivo Ameliano: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 17:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Brasil: 17:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- Chile: 16:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
- Bolivia: 16:00 horas
- El Salvador: 14:00 horas
- México: 14:00 horas
- Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas
- Estados Unidos - Este: 16:00 horas
- Inglaterra: 21:00 horas
- España: 22:00 horas
- Bélgica: 22:00 horas
- Marruecos: 21:00 horas
- Sudáfrica: 22:00 horas
Recoleta FC vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
- Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
- IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
- Personal Flow: Tigo Sports
Recoleta FC vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Tigo Sports Paraguay
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