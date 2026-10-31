Recoleta FC recibe a Sportivo Ameliano en el arranque de la jornada sabatina

El campeonato Clausura prosigue este sábado el sintético de Independiente de Campo Grande —casa provisional de Recoleta FC— vestirá sus mejores galas para albergar un choque de pronóstico reservado. Las acciones arbitrales sobre el terreno de juego estarán comandadas por Alipio Colmán, mientras que la tecnología del VAR quedará bajo la responsabilidad de José Natael Méndez.

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El ‘Canario’ busca consolidar su levantada

Parece que los fantasmas de la resaca internacional van quedando atrás en Recoleta. Tras aquel duro golpe que significó la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Boca Juniors, el equipo pagó caro el desgaste con una fatídica racha de diez partidos sin conocer la victoria en el torneo Clausura (nueve caídas y un empate).

Sin embargo, el panorama cambió radicalmente de rumbo en las últimas semanas. Los de Campo Grande cortaron la sequía venciendo a Rubio Ñu, sumaron un valioso empate frente a uno de los animadores de la parte alta como el Sportivo 2 de Mayo, y llegan a este compromiso con el ánimo por las nubes tras abrochar su clasificación a las semifinales de la Copa Paraguay luego de dejar en el camino al Sportivo Luqueño.

Ameliano: buen fútbol que urge traducir en puntos

Del otro lado de la línea de cal se parará Sportivo Ameliano, un equipo que atraviesa una realidad contrastante. Si bien los dirigidos por Roberto Nanni acumulan una racha de seis jornadas sin sumar de a tres (con tres empates y tres derrotas), los resultados negativos no reflejan fielmente el nivel de juego que despliega el conjunto de la ‘V Azulada’.

Fiel a la impronta de su entrenador, Ameliano intenta pregonar siempre un estilo pulcro y propositivo en cada presentación. De hecho, esa propuesta puso en serios aprietos al propio líder Olimpia en la fecha pasada, en un duelo en el que los dueños de casa terminaron cayendo ajustadamente pero dejando buenas sensaciones que buscarán capitalizar esta tarde.