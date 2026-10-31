San Lorenzo vs. Libertad: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Sportivo San Lorenzo y Libertad se enfrentan hoy por la fecha 16 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El “Rayadito” de Pablo Fornasari ya descendido a la División Intermedia y el “Gumarelo” de Nelson Haedo Valdez, pelea por el liderazgo, juegan a las 19:30, hora de Paraguay, en el estadio Gunther Vögel de la ciudad de San Lorenzo. Dirige Carlos Paul Benítez con VAR de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Sportivo San Lorenzo vs. Libertad: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 19:30 horas

Argentina: 19:30 horas

Brasil: 19:30 horas

Uruguay: 19:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 17:30 horas

Colombia: 17:30 horas

Perú : 17:30 horas

Venezuela: 18:30 horas

Bolivia : 18:30 horas

El Salvador: 16:30 horas

México: 16:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 23:30 horas

Sudáfrica: 00:30 horas

Sportivo San Lorenzo vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 61

Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo San Lorenzo vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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