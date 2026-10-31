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Fútbol
31 de octubre de 2026 - 10:43

San Lorenzo vs. Libertad: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

El zaguero del Sportivo San Lorenzo, Alexis Doldán intenta promover la salida ante la presión del lateral de Libertad, Alan Max Benítez. (Foto: APF)
El zaguero del Sportivo San Lorenzo, Alexis Doldán intenta promover la salida ante la presión del lateral de Libertad, Alan Max Benítez. (Foto: APF)

Sportivo San Lorenzo y Libertad disputan hoy el encuentro por la fecha 16 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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Sportivo San Lorenzo y Libertad se enfrentan hoy por la fecha 16 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El “Rayadito” de Pablo Fornasari ya descendido a la División Intermedia y el “Gumarelo” de Nelson Haedo Valdez, pelea por el liderazgo, juegan a las 19:30, hora de Paraguay, en el estadio Gunther Vögel de la ciudad de San Lorenzo. Dirige Carlos Paul Benítez con VAR de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Lea más: Libertad buscará meterle presión a Olimpia en su visita a San Lorenzo

Sportivo San Lorenzo vs. Libertad: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 19:30 horas
  • Argentina: 19:30 horas
  • Brasil: 19:30 horas
  • Uruguay: 19:30 horas
  • Chile: 18:30 horas
  • Ecuador: 17:30 horas
  • Colombia: 17:30 horas
  • Perú: 17:30 horas
  • Venezuela: 18:30 horas
  • Bolivia: 18:30 horas
  • El Salvador: 16:30 horas
  • México: 16:30 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas
  • Estados Unidos - Este: 18:30 horas
  • Inglaterra: 23:30 horas
  • España: 00:30 horas
  • Bélgica: 00:30 horas
  • Marruecos: 23:30 horas
  • Sudáfrica: 00:30 horas

Sportivo San Lorenzo vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101
  • IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 61
  • Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo San Lorenzo vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

  • Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

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