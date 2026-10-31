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Fútbol
31 de octubre de 2026 - 01:00

Libertad buscará meterle presión a Olimpia en su visita a San Lorenzo

El estadio Gunther Vogel de la Ciudad Universitaria albergará el duelo entre, Sportivo San Lorenzo y Libertad por la decimoséptima ronda del torneo Clausura 2026.
El estadio Gunther Vogel de la Ciudad Universitaria albergará el duelo entre, Sportivo San Lorenzo y Libertad por la decimoséptima ronda del torneo Clausura 2026.VICTOR MIRANDA

La acción sabatina de la decimoséptima ronda del torneo Clausura 2026 prosigue en la “Ciudad Universitaria”, donde el ya descendido Sportivo San Lorenzo recibirá la visita de Libertad, uno de los principales contendientes al título del certamen.

Por ABC Color
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El campeonato Clausura prosigue este sábado en el estadio Gunther Vogel de la ciudad de San Lorenzo —casa del ‘Rayadito’—, que abrirá sus puertas desde las 19:30 para albergar un choque de realidades oputestas. Las acciones arbitrales sobre el terreno de juego estarán comandadas por Carlos Paul Benítez, mientras que la tecnología del VAR quedará bajo la responsabilidad de Édgar Galeano.

Lea más: Guaraní hila su segunda victoria y no quiere bajarse de la pelea por el título

San Lorenzo: orgullo y vidriera ante un cierre anunciado

De un lado del campo se parará un Sportivo San Lorenzo que atraviesa una realidad contrastante. Para el ‘Rayadito’ la temporada terminó de manera muy prematura; prácticamente ya encaró el segundo semestre de la temporada con la suerte echada y la pérdida de categoría consumada y es hasta aquí el único que no conoce del sabor del triunfo, registrando cuatro empates y 12 derrotas en su pobre casillero.

Si bien mantuvo viva la ilusión deportiva en la Copa Paraguay —de la que quedó eliminado en los cuartos de final frente a Cerro Porteño, días después de confirmarse su descenso matemático—, hoy ya no cuenta con esa clase de objetivos que mantenga encendida la ilusión deportiva. Sin embargo, los jugadores aún se juegan la permanencia en la élite: las fechas restantes sirven de vidriera perfecta para mostrarse y captar el interés de otros clubes de la máxima categoría de cara al futuro.

Anuncio: Sportivo San Lorenzo vs. Libertad
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El ‘Gumarelo’ busca alcanzar en la cima a Olimpia

La realidad es plenamente opuesta para Libertad, que se encuentra en plena lucha por tomar el liderato de la clasificación. El elenco gumarelo está a tres unidades del líder Olimpia, que el domingo tendrá una parada difícil afrontando el superclásico del fútbol paraguayo.

En los papeles previos debería ser un trámite para los albinegros, que en materia liguera vienen de reencontrarse con la victoria tras dos fechas sin sumar de a tres, a derrotar en casa al Sportivo Luqueño. Además, su éxito reciente de acceder a las semifinales del torneo de integración por ahora los mantiene como el único equipo activo en la lucha por los dos frentes, por lo que el gran objetivo de hoy es alcanzar en la cima al franjeado.

Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo San Lorenzo y Libertad, por la decimoséptima ronda del torneo Clausura 2026.
Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo San Lorenzo y Libertad, por la decimoséptima ronda del torneo Clausura 2026.

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