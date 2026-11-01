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Fútbol
01 de noviembre de 2026 - 01:00

La Olla presenta su mejor ingrediente: el clásico

Incursión ofensiva de Ignacio Aliseda ante Mateo Gamarra, en el clásico de la primera rueda del torneo Clausura 2026, en el que Olimpia derrotó a Cerro Porteño por 2-1, en Sajonia.
Incursión ofensiva de Ignacio Aliseda ante Mateo Gamarra, en el clásico de la primera rueda del torneo Clausura 2026, en el que Olimpia derrotó a Cerro Porteño por 2-1, en Sajonia.APF

Cerro Porteño y Olimpia animarán este domingo en Barrio Obrero Olla el cuarto y último clásico liguero de la temporada, marcado para las 17:00.

Por ABC Color
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El mejor ingrediente para La Nueva Olla es el clásico entre Cerro Porteño y Olimpia, siempre atrayente, independientemente a la actualidad de los grandes. El juego está fijado para las 17:00 y corresponde a la decimoséptima ronda del campeonato Clausura.

Lea más: Arbitraje mundialista para el superclásico del domingo en La Nueva Olla

El Ciclón, lejos de la pelea del título, tiene la misión de vencer a su acérrimo adversario por primera vez en el año. Su objetivo es la conquista de la Copa Paraguay, pero necesita levantar vuelo futbolístico. El partido de hoy es ideal para el despegue.

Las estadísticas marcan tres victorias del Decano en este ciclo, una superioridad bien marcada de los últimos años. Dos de los triunfos franjeados fueron en campo (en Sajonia y Barrio Obrero), mientras que uno fue en el escritorio, mediante la inconducta de la parcialidad azulgrana al generar disturbios en el Defensores del Chaco.

Antecedentes: Cerro Porteño vs. Olimpia
Antecedentes: Cerro Porteño vs. Olimpia

Por presente, los del barrio Mariscal López son candidatos a ganar nuevamente en esta oportunidad, aunque los clásicos son impredecibles. El más laureado de nuestro balompié se impuso en cinco ocasiones en el recinto azulgrana.

Será el décimo duelo entre los colosos para el árbitro mundialista Juan Gabriel Benítez. Bajo su conducción, Olimpia ganó cuatro veces, Cerro Porteño una y se registraron cuatro empates.

El deseo que la máxima fiesta sea completa, sin violencia. El dispositivo de seguridad será riguroso, aunque el principal problema pasa por las barras, que a veces van predispuestas a enfrentarse, dejando el espectáculo futbolístico a un segundo plano.

Clásico sin violencia: un hermoso mensaje de la joven seguidora de Olimpia.
Clásico sin violencia: un hermoso mensaje de la joven seguidora de Olimpia.

En principio, este será el último choque entre los colosos del 2026, aunque existe una posibilidad que se registre un quinto, en la Supercopa Paraguay. Para eso, Olimpia deberá confirmar su mayor puntaje y Cerro ganar el torneo de integración. Para llegar al objetivo debe superar dos instancias, contra Sol de América en semifinales y frente a Libertad o Recoleta FC, en la final.

Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Cerro Porteño y Olimpia en una nueva edición del Superclásico del fútbol paraguayo a disputarse en La Nueva Olla.
Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Cerro Porteño y Olimpia en una nueva edición del Superclásico del fútbol paraguayo a disputarse en La Nueva Olla.

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