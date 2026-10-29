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Superclásico
29 de octubre de 2026 - 20:01

Arbitraje mundialista para el superclásico del domingo en La Nueva Olla

El árbitro Juan Gabriel Benítez será el encargado de impartir justicia en el Superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia, a disputarse el domingo en La Nueva Olla.
El árbitro Juan Gabriel Benítez será el encargado de impartir justicia en el Superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia, a disputarse el domingo en La Nueva Olla.VICTOR MIRANDA

La Comisión de Árbitros de la APF confirmó a las autoridades para la decimoséptima fecha del torneo Clausura 2026. El plato fuerte será este domingo en La Nueva Olla, con una nueva edición del Superclásico del fútbol paraguayo.

Por ABC Color
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El partido más esperado del fútbol paraguayo ya tiene juez confirmado. El mundialista Juan Gabriel Benítez Mareco (con insignia FIFA desde 2019) será el encargado de impartir justicia en una nueva edición del Superclásico en el estadio General Pablo Rojas, contando con el apoyo desde la cabina del VAR.

Lea más: Oficial: Guaraní lleva a Olimpia al Villa Alegre de Encarnación para el “clásico añejo”

El historial bajo la lupa de Benítez

Para colegiado de 44 años, este será su tercer clásico del año. El primer duelo del 2026 entre los colosos fue dirigido por David Ojeda, mientras que los dos siguientes corrieron a cargo de Juan Gabriel Benítez. En las tres oportunidades de este año, el vencedor fue Olimpia (incluyendo aquel encuentro que quedó inconcluso por hechos de violencia con el marcador en blanco y que el Tribunal otorgó por 3-0 al franjeado).

El balance general con Benítez impartiendo justicia en partidos entre ambos muestra una tendencia clara que favorece al Decano: Olimpia suma 4 triunfos, Cerro Porteño registra 1 victoria y se han dado 4 empates.

La historia grande del arbitraje clásico

Más allá del presente, los números también recuerdan a los hombres de negro que marcaron época en los duelos entre Cerro Porteño y Olimpia. El histórico podio de jueces con más partidos conducidos en el choque de los grandes lo encabeza Carlos Amarilla con 25 presencias, seguido de Carlos Torres y Éber Aquino, ambos con 16 encuentros en su haber (siendo Aquino el actual Director de Árbitros de la APF).

Los partidos del viernes

Guaraní vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: La Arboleda.

Hora: 19:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Carmelo Candia.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Nancy Fernández.

Sportivo Trinidense vs. Rubio Ñu

Estadio: Martín Torres.

Hora: 19:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Julio Aranda y Esteban Testta.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Fernando López.

AVAR: José Cuevas.

Cartelera del sábado

Recoleta FC vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Ricardo Grégor.

Hora: 17:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: José Cuevas y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: José López.

VAR: José Méndez.

AVAR: Milcíades Saldívar.

Sportivo Luqueño vs. Nacional

Estadio: Luis Salinas

Hora: 19:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: José Villagra y Derlys González.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Ulises Méreles.

AVAR: Christian Sosa.

Sportivo San Lorenzo vs. Libertad

Estadio: Gunther Vögel.

Hora: 19:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Luis Onieva.

Domingo, el plato fuerte

Cerro Porteño vs. Olimpia

Estadio: La Nueva Olla.

Hora: 17:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Milcíades Saldívar y Eduardo Britos.

Cuarto árbitro: Blas Romero.

VAR: José Méndez.

AVAR: Héctor Balbuena.

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