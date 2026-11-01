Olimpia, con dos golazos, mantiene su hegemonía sobre Cerro Porteño en la Nueva Olla

Olimpia, con dos golazos, mantiene su hegemonía sobre Cerro Porteño en la Nueva Olla

Olimpia volvió a derrotar a Cerro Porteño, esta vez por 2-0, en el cierre de la fecha 17 del torneo Clausura. Una genialidad de Eduardo Delmás y otro golazo de Romeo Benítez sentenciaron la victoria del Decano, que prolonga su racha hegemónica de triunfos sobre el tradicional rival en la Nueva Olla.