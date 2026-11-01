NOTICIA EN DESARROLLO
01 de noviembre de 2026 - 19:04
Olimpia, con dos golazos, mantiene su hegemonía sobre Cerro Porteño en la Nueva Olla
Olimpia volvió a derrotar a Cerro Porteño, esta vez por 2-0, en el cierre de la fecha 17 del torneo Clausura. Una genialidad de Eduardo Delmás y otro golazo de Romeo Benítez sentenciaron la victoria del Decano, que prolonga su racha hegemónica de triunfos sobre el tradicional rival en la Nueva Olla.
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