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Fútbol
01 de noviembre de 2026 - 19:04

Olimpia, con dos golazos, mantiene su hegemonía sobre Cerro Porteño en la Nueva Olla

Imagen sin descripción

Olimpia volvió a derrotar a Cerro Porteño, esta vez por 2-0, en el cierre de la fecha 17 del torneo Clausura. Una genialidad de Eduardo Delmás y otro golazo de Romeo Benítez sentenciaron la victoria del Decano, que prolonga su racha hegemónica de triunfos sobre el tradicional rival en la Nueva Olla.

Por ABC Color
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