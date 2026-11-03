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Fútbol
03 de noviembre de 2026 - 19:34

Ni goles ni amarillas: Opaco empate entre 2 de Mayo y Recoleta en el norte

Intensa disputa del balón entre Alan Tobías Morínigo de Recoleta y Tobías Cervera esta tarde en Pedro Juan Caballero.
Intensa disputa del balón entre Alan Tobías Morínigo de Recoleta y Tobías Cervera esta tarde en Pedro Juan Caballero.

Sportivo 2 de Mayo y Recoleta igualaron sin goles en un discreto espectáculo en el arranque de la 18ª fecha del torneo Clausura, en Pedro Juan Caballero. El encuentro, que tuvo escasa presencia de público, reflejó su pobre desarrollo futbolístico hasta en las estadísticas disciplinarias: no se registró una sola tarjeta amarilla.

Por David Rolón
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Sportivo 2 de Mayo y Recoleta no se sacaron ventajas en la terraza del país. Igualaron sin goles en un estadio Río Parapití prácticamente vacío, en un partido que estuvo muy lejos de las expectativas y terminó siendo un triste capítulo del torneo Clausura.

Lea más: ¡Jugadores de la selección paraguaya demandarán a Ueno Bank!

Las condiciones previas invitaban a esperar un encuentro aguerrido y estratégico. Ambos equipos llegaban de sufrir derrotas y necesitaban una reacción para recuperar terreno. Sin embargo, el escaso fútbol terminó imponiéndose en una noche en la que tampoco ayudó la seguidilla de partidos, con esta fecha de adelanto disputada entre semana.

Recoleta tuvo algunas aproximaciones a través de las gestaciones ofensivas de Luis Abreu y Junior Gamarra, además de las proyecciones de Tobías Morínigo. Sin embargo, las insinuaciones carecieron de profundidad y, sobre todo, de efectividad en los metros finales.

Por su parte, el Gallo norteño intentó inquietar mediante los desbordes de Matías Moya y Alan Gómez, pero sus avances tampoco encontraron continuidad ni precisión para generar situaciones claras que Fernando Cáceres pudiera aprovechar en el área.

El desarrollo prácticamente no sufrió modificaciones con el correr de los minutos. En la segunda etapa, José Arrúa y Eduardo Ledesma, entrenadores de Recoleta y 2 de Mayo, respectivamente, recurrieron a las variantes en busca de alguna solución, pero los cambios tampoco consiguieron alterar el trámite ni el marcador.

Así se consumieron los minutos de un encuentro sin goles, sin grandes emociones y hasta sin tarjetas amarillas. Un empate deslucido para abrir la 18ª fecha del Clausura, con dos equipos que dejaron mucho que desear.

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