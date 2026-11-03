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Selección Paraguaya
03 de noviembre de 2026 - 22:42

Rodrigo Codas: “En los partidos de la selección, estaba (Miguel Vázquez) en el vestuario con los jugadores”

“Muchas veces, en los partidos de la selección misma, estaba en el vestuario con los jugadores”, la denuncia de Rodrigo Codas contra Miguel Vázquez (en círculo): Fue tras el partido con Alemania.
“Muchas veces, en los partidos de la selección misma, estaba en el vestuario con los jugadores”, la denuncia de Rodrigo Codas contra Miguel Vázquez (en círculo): Fue tras el partido con Alemania.

Un grupo de diez jugadores de fútbol, varios de ellos con actualidad en el exterior, articula una acción legal conjunta por fondos depositados en la entidad intervenida. Desde la representación legal apuntan a una supuesta estrategia de captación que apelaba a la cercanía institucional y vestuarios de la selección, estimando un perjuicio económico que alcanzaría los ocho dígitos.

Por ABC Color
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La intervención de Ueno Bank generó repercusiones directas en el ámbito deportivo local. En comunicación con el Cardinal Deportivo, el abogado y representante de jugadores Rodrigo Codas confirmó que se encuentran preparando una demanda colectiva que, en una primera etapa, nuclea a diez futbolistas afectados que mantenían sus ahorros en la entidad.

Lea más: Ciudadanos realizan varias protestas tras proceso de resolución de Ueno Bank

Durante la entrevista, el profesional detalló cómo operaba la confianza generada por el banco a través de su vínculo con distintas instituciones del deporte: “Hay una situación que es muy preocupante y que, también desglosándola un poco, demuestra cuál fue quizás el modo de acción de las personas en este banco. No hay que olvidar que el presidente del banco (Miguel Vázquez) muchas veces, en los partidos de la selección misma, estaba en el vestuario con los jugadores”.

Codas agregó que este tipo de cercanía funcionaba como un factor determinante de credibilidad: “Se acercaba a ellos —no quiero dar nombres ni referencias, pero todos somos adultos y entendemos quizás hacia dónde apuntamos—. A ver, si vos sos un jugador de fútbol que llegó a la selección y estás ahí, está el presidente de la República en el vestuario, ahí está el presidente de la selección y viene este señor y se acerca: «Vamos, venga, inviertan acá»”.

Al respecto, el representante legal cuestionó la forma en que se captaron los capitales y advirtió sobre inconsistencias en la situación financiera de la entidad: “Me parece a mí que estamos como mínimo induciendo al engaño, porque acá hubo un engaño a todos los aportantes. Acá se ha mentido con los números, con el balance real del banco. Yo tengo información —no voy a revelar obviamente mis fuentes— de que hoy el banco tiene menos de 50 millones de dólares líquidos”.

Estrategia judicial y magnitud del daño

Ante la consulta sobre el perfil de los afectados, el representante explicó que la preocupación se concentra principalmente en figuras que militan fuera del país y que no operan de manera cotidiana en el sistema financiero local, pero que confiaron sus capitales al banco. “Ya estamos en diez.La idea es presentar una demanda colectiva; me parece que la forma más sencilla de obtener un resultado judicial prematuro es ir todos juntos que ir por separado. Yo no quiero generar temor ni nada, pero quiero ser sincero también, porque creo que ya la mentira, el trapito político, no sirve. El Titanic ya chocó contra el iceberg y el agua está entrando”.

Consultado sobre el monto estimado del perjuicio que involucra a este primer grupo, Codas fue categórico al señalar cifras que alcanzarían la categoría de ocho dígitos: “Yo te diría que creo que va a llegar fácilmente; estamos hablando de un montón de dólares, yo creo que va a llegar a ocho dígitos (mínimo 10 millones de dólares)”.

Para cerrar, el abogado sostuvo que el impacto trasciende el plano estrictamente financiero y anticipó repercusiones de carácter institucional: “Estamos hablando de un banco que generaba y que transmitía una imagen y, por lo menos, yo sí me voy a hacer cargo de esto: al fútbol le han mentido y le han asaltado; al fútbol y a los futbolistas les han mentido y les han asaltado. Entonces, alguien tiene que dar la cara y alguien tiene que salir a defender a personas que, al fin y al cabo, están trabajando al igual que todos nosotros. Pero realmente lo que ha sucedido es grave y yo creo que —sé y tengo información de esto desde el inicio— esto va a derivar en cuestiones políticas muy severas”.

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