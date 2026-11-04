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Fútbol
04 de noviembre de 2026 - 19:59

Cerro Porteño oculta la marca Ueno de su camiseta y Guaraní mantiene visible el patrocinio

La formación de los jugadores de Cerro Porteño antes del duelo ante Libertad por la decimoctava ronda del torneo Clausura 2026.
La formación de los jugadores de Cerro Porteño antes del duelo ante Libertad por la decimoctava ronda del torneo Clausura 2026.

El desarrollo de la decimoctava fecha del torneo Clausura 2026 refleja de forma directa el terremoto institucional provocado por la crisis financiera de Ueno Bank.

Por ABC Color
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Mientras los clubes del fútbol paraguayo evalúan los pasos a seguir tras la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP), este capítulo del campeonato Clausura 2026 dejó en evidencia dos posturas completamente opuestas en el campo de juego, tanto en el barrio Las Mercedes de la ciudad de Asunción, como también en la compañía Naranjaisy de la ciudad de Villeta.

Lea más: Cerro Porteño continúa con Ueno en el nombre del estadio

La tajante respuesta del “Ciclón” en La Huerta

En su visita a Libertad en el estadio La Huerta, Cerro Porteño dio un paso al frente en sintonía con las medidas adoptadas por otras instituciones del medio local, como Olimpia y la propia Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). El “Ciclón” decidió tapar de forma improvisada la parte frontal de su camiseta donde lucía habitualmente el logo de la entidad bancaria. Esta determinación grafica la urgencia de los clubes por desvincular su imagen institucional de la marca tras el colapso financiero que sacude al país.

La foto protocolar de los capitanes con el árbitro David Ojeda, en la que se puede observar la camiseta azulgrana sin el auspicio de Ueno Bank.
La foto protocolar de los capitanes con el árbitro David Ojeda, en la que se puede observar la camiseta azulgrana sin el auspicio de Ueno Bank.

Postura dividida: Guaraní opta por la cautela

Por el contrario, en su visita al Sportivo Ameliano en el estadio La Fortaleza del Pikysyry, Guaraní optó por mantener el auspicio de la entidad en su indumentaria, al menos en su compromiso por decimoctava ronda. Mientras el bloque principal de los gigantes del fútbol paraguayo y la selección nacional endurecen su postura —sumado al histórico pronunciamiento de la Albirroja liderado por Gustavo Gómez exigiendo justicia para los ahorristas—, algunos clubes eligen barajar los tiempos contractuales y legales antes de ejecutar un retiro definitivo de la marca.

La formación de los jugadores de Guaraní antes del duelo ante Sportivo Ameliano por la decimoctava ronda del torneo Clausura 2026.
La formación de los jugadores de Guaraní antes del duelo ante Sportivo Ameliano por la decimoctava ronda del torneo Clausura 2026.

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