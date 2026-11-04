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Cerro Porteño
04 de noviembre de 2026 - 12:44

Cerro Porteño continúa con Ueno en el nombre del estadio

Cerro Porteño mantiene la denominación de Ueno en el estadio La Nueva Olla y en la Arena Juan José Zapag.
Cerro Porteño mantiene la denominación de Ueno en el estadio La Nueva Olla y en la Arena Juan José Zapag.Gustavo Machado, ABC Color

Cerro Porteño mantiene la publicidad de Ueno Bank tanto en la denominación del estadio como también, del polideportivo.

Por Darío Ibarra
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La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) fue la primera en eliminar toda la publicidad de Ueno Bank. En el día del proceso de resolución de la entidad bancaria, iniciada por el Banco Central del Paraguay (BCP) debido a la falta de solvencia, el ente rector del fútbol paraguayo borró la presencia de la marca en las publicaciones en las redes.

Lea más: La APF eliminó toda la publicidad de Ueno Bank del Defensores

Posteriormente, la APF sacó toda la cartelería de Ueno del Defensores del Chaco como también, de la denominación del estadio, que estaban distribuidas en los cuatro sectores del escenario en Sajonia. Hasta el momento, es el primer recinto en quitar todo lo relacionado a la institución de crédito porque Cerro Porteño y Olimpia mantienen el nombre.

Cerro Porteño mantiene la denominación de Ueno en el estadio La Nueva Olla y en la Arena Juan José Zapag.
Cerro Porteño mantiene la denominación de Ueno en el estadio La Nueva Olla y en la Arena Juan José Zapag.

Cerro Porteño y Ueno Bank: continúa por el estadio y el polideportivo

En el caso del club de Barrio Obrero, el estadio General Pablo Rojas continúa con la denominación de Ueno La Nueva Olla, en la zona de acceso al Fan Fest y a la Preferencia. Además, el nuevo polideportivo, inaugurado este año con la conquista de Cerro Futsal de la Liga Premium 2026, sigue con el nombre de Ueno Arena Juan José Zapag.

Cerro Porteño mantiene la denominación de Ueno en el estadio La Nueva Olla y en la Arena Juan José Zapag.
Cerro Porteño mantiene la denominación de Ueno en el estadio La Nueva Olla y en la Arena Juan José Zapag.

El Cardinal Deportivo informó el martes que el contrato de Cerro Porteño con Ueno Bank es hasta 2030. El club había fijado en US$ 24.000.000 la deuda con la entidad bancaria (Visión antes de la fusión con Ueno) para un sponsoreo. A partir de ahora, la institución encabezada por Blas Reguera trabaja jurídica en la culminación del vínculo.

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