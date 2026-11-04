Guaraní quiebra la fortaleza de Ameliano en Villeta

Guaraní, sin demasiados argumentos, encontró sobre el final el gol que le permitió derrotar 1-0 a Sportivo Ameliano en La Fortaleza de Villeta. El Aborigen encadenó su tercer triunfo consecutivo, luego de la caída frente a Nacional en la fecha 15, y recuperó impulso para acercarse lo máximo posible al líder Olimpia.

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Durante la primera etapa, ninguno consiguió marcar diferencias. Guaraní tuvo mayor posesión del balón, pero volvió a exhibir una de sus dificultades habituales: manejar la pelota sin encontrar profundidad ni contundencia en los metros finales. El equipo de Francisco “Chiqui” Arce elaboraba buenas triangulaciones entre Víctor Céspedes, Jorge “Pollo” Recalde y Giovanni Gómez, pero sus conexiones no conseguían abastecer a Maximiliano Añasco, demasiado aislado en el área.

A los 20 minutos se produjo una situación preocupante. Víctor Céspedes tuvo que abandonar el campo en ambulancia tras recibir un manotazo en el rostro de Fabián Franco. El lateral de Ameliano solamente recibió una tarjeta amarilla. El futbolista aurinegro habría sufrido una fractura expuesta del tabique nasal.

ALARMA EN VILLETA



➡El jugador Víctor Céspedes abandonó el campo en ambulancia a los 20 minutos del primero por una manotazo de Fabián Franco en la cara. El lateral de Sportivo Ameliano solo fue amonestado.



➡Cespedes tendría una fractura expuesta de tabique nasal.… pic.twitter.com/jhNPitFc1S — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 4, 2026

Por el lado del conjunto de Roberto Nanni, también hubo intentos de generar peligro. Valentín Larralde y Raúl Cabral buscaron conectarse con las proyecciones de Fredy Vera y las diagonales de Richard Torales, aunque sin conseguir traducir esas insinuaciones en situaciones claras de gol.

En la complementaria, Ameliano mejoró con los ingresos de Luis Ortiz y Estivel Moreira, pero sus intentos fueron bien controlados por la marca aurinegra. Guaraní, por su parte, encontró otra dinámica con Fernando Fabián Fernández. El “Queso” volvió a demostrar su importancia en la generación de juego y en la resolución de las jugadas ofensivas.

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Cuando el empate parecía sentenciado, llegó la acción que quebró la resistencia local. Sobre el final, Diego Fernández ejecutó un tiro de esquina, Juan Manuel García peinó el balón y este terminó impactando en la cabeza de Walter Rodríguez, quien desafortunadamente lo desvió hacia su propia portería.

⚽️ ¡A LOS 88! Faltando poco para el final, Guaraní consiguió el gol que le dio los tres puntos. Cabeceó García y le pelota se desvió en Walter Rodríguez.



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Así, sin una producción futbolística convincente, Guaraní encontró el premio sobre la hora y se llevó tres puntos importantes de Villeta para prolongar su racha positiva y mantenerse al acecho de Olimpia.