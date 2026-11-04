ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Plaza Pública
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Plaza Pública
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Fútbol
04 de noviembre de 2026 - 21:08

Guaraní quiebra la fortaleza de Ameliano en Villeta

Juan Manuel García festeja con todo el gol de Rodríguez como si fuese suyo para el triunfo de Guaraní sobre Ameliano en su vista a Villeta.
Juan Manuel García festeja con todo el gol de Rodríguez como si fuese suyo para el triunfo de Guaraní sobre Ameliano en su vista a Villeta.

Guaraní consiguió un sufrido triunfo por 1-0 sobre Sportivo Ameliano en La Fortaleza de Villeta, en la prosecución de la 18ª fecha del torneo Clausura. Un infortunado gol en contra de Walter Rodríguez, sobre el final del encuentro, terminó inclinando la balanza a favor del Aborigen.

Por David Rolón
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Guaraní, sin demasiados argumentos, encontró sobre el final el gol que le permitió derrotar 1-0 a Sportivo Ameliano en La Fortaleza de Villeta. El Aborigen encadenó su tercer triunfo consecutivo, luego de la caída frente a Nacional en la fecha 15, y recuperó impulso para acercarse lo máximo posible al líder Olimpia.

Lea más: Cerro Porteño se recupera y Libertad continúa sedado

Durante la primera etapa, ninguno consiguió marcar diferencias. Guaraní tuvo mayor posesión del balón, pero volvió a exhibir una de sus dificultades habituales: manejar la pelota sin encontrar profundidad ni contundencia en los metros finales. El equipo de Francisco “Chiqui” Arce elaboraba buenas triangulaciones entre Víctor Céspedes, Jorge “Pollo” Recalde y Giovanni Gómez, pero sus conexiones no conseguían abastecer a Maximiliano Añasco, demasiado aislado en el área.

A los 20 minutos se produjo una situación preocupante. Víctor Céspedes tuvo que abandonar el campo en ambulancia tras recibir un manotazo en el rostro de Fabián Franco. El lateral de Ameliano solamente recibió una tarjeta amarilla. El futbolista aurinegro habría sufrido una fractura expuesta del tabique nasal.

Por el lado del conjunto de Roberto Nanni, también hubo intentos de generar peligro. Valentín Larralde y Raúl Cabral buscaron conectarse con las proyecciones de Fredy Vera y las diagonales de Richard Torales, aunque sin conseguir traducir esas insinuaciones en situaciones claras de gol.

En la complementaria, Ameliano mejoró con los ingresos de Luis Ortiz y Estivel Moreira, pero sus intentos fueron bien controlados por la marca aurinegra. Guaraní, por su parte, encontró otra dinámica con Fernando Fabián Fernández. El “Queso” volvió a demostrar su importancia en la generación de juego y en la resolución de las jugadas ofensivas.

Cuando el empate parecía sentenciado, llegó la acción que quebró la resistencia local. Sobre el final, Diego Fernández ejecutó un tiro de esquina, Juan Manuel García peinó el balón y este terminó impactando en la cabeza de Walter Rodríguez, quien desafortunadamente lo desvió hacia su propia portería.

Así, sin una producción futbolística convincente, Guaraní encontró el premio sobre la hora y se llevó tres puntos importantes de Villeta para prolongar su racha positiva y mantenerse al acecho de Olimpia.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
02
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
03
Economía
Comunicado del Banco Atlas
Ver más
04
Economía
¿Quién es Raúl Vera Bogado?: antecedentes del candidato de Peña para el BCP
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más

Te puede interesar