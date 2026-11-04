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Fútbol
04 de noviembre de 2026 - 17:38

La APF rompe el silencio y se pronuncia ante la crisis de Ueno Bank

Sede central de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) se encuentra en la Medallistas Olímpicos N.° 1, dentro del Parque Olímpico de Ñu Guasú, en la ciudad de Luque.
Sede central de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) se encuentra en la Medallistas Olímpicos N.° 1, dentro del Parque Olímpico de Ñu Guasú, en la ciudad de Luque.

En medio de la fuerte tormenta financiera que sacude al país tras la intervención a Ueno Bank, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) emitió un comunicado oficial para expresar su solidaridad con los afectados, exigir claridad a la justicia y blindar el calendario deportivo.

Por Arnaldo Benítez
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Un mensaje de apoyo en medio de la incertidumbre

La caída y posterior proceso de resolución de la entidad bancaria —que no solo golpea a los bolsillos de miles de familias, sino que sacude los cimientos deportivos al ser sponsor importante de las principales instituciones— obligó a la matriz del fútbol nacional a fijar postura.

Lea más: La APF eliminó la publicidad de Ueno Bank del Defensores

Desde la conducción central enfatizaron que el impacto de la crisis ya salpica a distintos actores del balompié nacional, generando un escenario de profunda preocupación. “Queremos hacer llegar nuestra solidaridad y acompañamiento a todas las personas afectadas, especialmente a aquellas familias que hoy enfrentan momentos de incertidumbre y angustia”, reza uno de los pasajes más firmes del escrito institucional.

Asimismo, la APF aseguró que se encuentra trabajando activamente junto a los clubes y futbolistas damnificados para buscar respuestas concretas, al tiempo que exigió a los organismos competentes actuar con transparencia y celeridad para esclarecer los hechos y calmar las aguas.

Fútbol asegurado: la pelota no se para en lo que resta de la temporada

Ante los rumores y temores lógicos sobre el devenir de los torneos, la respuesta de la entidad matriz fue contundente y busca llevar calma a los hinchas. La APF ratificó de manera formal que todas las competiciones oficiales en disputa continuarán desarrollándose con absoluta normalidad. De este modo, la recta final del campeonato local y los cruces decisivos de la Copa Paraguay 2026 tienen garantizada su continuidad, blindando la estabilidad de la temporada frente al temporal económico que atraviesa el país.

El comunicado de la Asociación Paraguaya de Fútbol

Comunicado de la APF
Comunicado de la APF

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