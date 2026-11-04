La APF rompe el silencio y se pronuncia ante la crisis de Ueno Bank

Un mensaje de apoyo en medio de la incertidumbre
La caída y posterior proceso de resolución de la entidad bancaria —que no solo golpea a los bolsillos de miles de familias, sino que sacude los cimientos deportivos al ser sponsor importante de las principales instituciones— obligó a la matriz del fútbol nacional a fijar postura.
Lea más: La APF eliminó la publicidad de Ueno Bank del Defensores
Desde la conducción central enfatizaron que el impacto de la crisis ya salpica a distintos actores del balompié nacional, generando un escenario de profunda preocupación. “Queremos hacer llegar nuestra solidaridad y acompañamiento a todas las personas afectadas, especialmente a aquellas familias que hoy enfrentan momentos de incertidumbre y angustia”, reza uno de los pasajes más firmes del escrito institucional.
Asimismo, la APF aseguró que se encuentra trabajando activamente junto a los clubes y futbolistas damnificados para buscar respuestas concretas, al tiempo que exigió a los organismos competentes actuar con transparencia y celeridad para esclarecer los hechos y calmar las aguas.
Fútbol asegurado: la pelota no se para en lo que resta de la temporada
Ante los rumores y temores lógicos sobre el devenir de los torneos, la respuesta de la entidad matriz fue contundente y busca llevar calma a los hinchas. La APF ratificó de manera formal que todas las competiciones oficiales en disputa continuarán desarrollándose con absoluta normalidad. De este modo, la recta final del campeonato local y los cruces decisivos de la Copa Paraguay 2026 tienen garantizada su continuidad, blindando la estabilidad de la temporada frente al temporal económico que atraviesa el país.