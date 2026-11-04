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Deportes
04 de noviembre de 2026 - 10:54

La APF eliminó toda la publicidad de Ueno Bank del Defensores del Chaco

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) eliminó toda la publicidad de Ueno Bank del estadio Defensores del Chaco.
La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) eliminó toda la publicidad de Ueno Bank del estadio Defensores del Chaco.Gustavo Machado, ABC Color

En el día después del proceso de resolución a Ueno Bank, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) eliminó toda la publicidad de la entidad bancaria en el Defensores del Chaco, incluyendo la denominación del estadio.

Por Darío Ibarra
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El Defensores del Chaco amaneció con la publicidad de Ueno Bank completamente eliminada. LA Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) quitó toda la cartelería, incluyendo la denominación del estadio, referente a la entidad bancaria, que está en proceso de resolución por el Banco Central del Paraguay (BCP) debido a la falta de solvencia.

Lea más: ¡Jugadores de la selección paraguaya demandarán a Ueno Bank!

El martes, en el mismo día el caso Ueno, la primera determinación de la APF había sido borrar de las redes sociales la presencia de la marca: anuncios de partidos, designaciones arbitrales, resultados y tablas. En horas de la noche, el ente rector del fútbol paraguayo trabajó tanto en el interior como en el exterior del escenario en Sajonia.

La mantiene mantiene la denominación de Ueno Defensores del Chaco.
La mantiene mantiene la denominación de Ueno Defensores del Chaco.

Ueno Bank, en los cuatro sectores del Defensores del Chaco

Las afueras del Defensores del Chaco lucían con la cartelería de Ueno Bank en los todos sectores: Gradería Norte, Platea, Gradería Sur y Preferencia. Además, en los cuatro puntos aparecía la denominación de Estadio Ueno Defensores del Chaco, que ahora está en Estadio Defensores del Chaco. Por dentro, también fue anulada la publicidad.

Lea más: Camilo y el caso Ueno Bank: “Me preocupa el Rally del Paraguay”

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) eliminó toda la publicidad de Ueno Bank del estadio Defensores del Chaco.
La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) eliminó toda la publicidad de Ueno Bank del estadio Defensores del Chaco.
La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) eliminó toda la publicidad de Ueno Bank del estadio Defensores del Chaco.
La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) eliminó toda la publicidad de Ueno Bank del estadio Defensores del Chaco.
La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) eliminó toda la publicidad de Ueno Bank del estadio Defensores del Chaco.
La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) eliminó toda la publicidad de Ueno Bank del estadio Defensores del Chaco.

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