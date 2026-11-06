Entradas agotadas para el “Clásico más añejo” que se jugará en Encarnación

El partido con mayor solera e historia de nuestro fútbol acapara todas las luces de la fecha. El tradicional “Clásico más añejo” entre Guaraní y Olimpia se roba la atención de la jornada, convirtiéndose en una auténtica final para un Franjeado que camina firme con el gran objetivo del bicampeonato entre ceja y ceja.

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Pensando en asegurar una recaudación imponente y un marco excepcional, la directiva del aurinegro tomó la decisión de mudar el espectáculo al interior del país. Y la jugada no pudo salirle mejor. A pesar de la crisis financiera que azota al país, la respuesta del público del Sur fue espectacular. Se avizora un estadio Villa Alegre completamente colmado para el partidazo programado para este sábado a las 17:00.

ESTADIO LLENO 🏟️



El duelo entre Guaraní y Olimpia, que se disputará este sábado 7 de noviembre en el estadio Villa Alegre de Encarnación, espera reunir a más de 12.500 espectadores 🔜



Las entradas están agotadas en los sectores de Preferencia, Plateas y Gradería Sur. Quedan… pic.twitter.com/aEFuhxNRWU — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 6, 2026

¡Localidades casi agotadas!

Según reconocieron de manera oficial desde la organización del encuentro, la fiebre por el clásico arrasó con las boleterías: solamente quedan disponibles algunas pocas entradas para el sector norte, mientras que el resto de las localidades ya se encuentran completamente vendidas. Con estos números sobre la mesa, un poco más de 12.000 entradas ya fueron colocadas, garantizando un marco imponente para este trascendental choque por la decimonovena ronda del torneo Clausura 2026.