Retiraron la publicidad de Ueno Bank del estadio Villa Alegre

El Villa Alegre de la ciudad de Encarnación eliminó hoy a Ueno Bank, según mostraron Radio Itapúa FM e Itapúa en Noticias en Instagram. El estadio tenía la marca en la denominación del escenario y en letras corpóreas en el acceso al predio. De esta forma, el clásico más añejo, por la fecha 19 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo, será sin la publicidad de la entidad bancaria.

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Olimpia de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, que está muy cerca de conquistar el bicampeonato de Liga de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), visita a Guaraní de Francisco Arce en la capital del departamento de Itapúa. El encuentro es el sábado 7 de noviembre, a las 17:00, hora de nuestro país, en la antesala de Libertad vs. Nacional (a las 19:30, en La Huerta de Asunción).

El Villa Alegre eliminó la publicidad de Ueno Bank