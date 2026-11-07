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Fútbol
07 de noviembre de 2026 - 01:00

Libertad vs. Nacional: duelo de heridos en el que el sueño del título pende de un hilo

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Club Libertad

El Gumarelo busca cortar una crisis que ya costó un entrenador, mientras que el Tricolor sabe que una derrota lo alejaría definitivamente de la cúspide que gobierna Olimpia.

Por ABC Color
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La decimonovena ronda en jornada sabatina tiene preparado un auténtico partidazo. Este sábado, desde las 19:30 horas, el estadio La Huerta será el escenario de un enfrentamiento directo entre dos equipos que aún buscan aferrarse al sueño de ser contendientes y seguir en la puja por el campeonato con el líder Olimpia.

Libertad: En busca de un milagro tras la tormenta

Por un lado aparece Libertad, que hoy atraviesa un profundo bache futbolístico y de resultados, acumulando dos caídas al hilo. La primera de ellas dejó huella: fue ante el colista y ya descendido Sportivo San Lorenzo, un tropezón que derivó en la salida del entrenador Nelson Haedo Valdez, con quien el equipo había empezado la temporada.

Su derrota más reciente se dio frente a Cerro Porteño, en el estreno del joven Ariel Galeano en la conducción técnica. Este último traspié lo dejó a nueve puntos del líder Olimpia, dejándolo prácticamente con un panorama utópico de poder consagrarse campeón, aunque la necesidad de lavarse es imperiosa para no levantar el pañuelo blanco.

Antecedentes: Libertad vs. Nacional
Antecedentes: Libertad vs. Nacional

Nacional: El escolta ante su última oportunidad

Del otro lado de la línea de cal aguarda Nacional, el inmediato perseguidor del puntero. El elenco tricolor viene también de caer golpeado ante el Sportivo San Lorenzo, club que ya pareció erigirse como el peculiar “santo de devoción” para el solitario líder de la clasificación.

El conjunto académico, comandado por Víctor Ceferino Bernay, que ya supo ser subcampeón en el torneo Apertura, quiere seguir en la pelea mano a mano por el título con Olimpia. Actualmente se encuentran a siete puntos de la cúspide, por lo que este encuentro puede representar el último tren para seguir con vida en la lucha por el campeonato.

Probables equipos y detalles del duelo que sostendrán Libertad y Nacional, correspondiente a la decimonovena ronda del torneo Clausura 2026.
Probables equipos y detalles del duelo que sostendrán Libertad y Nacional, correspondiente a la decimonovena ronda del torneo Clausura 2026.

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