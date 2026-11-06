Quién es Fernando Rivarola, el exfuncionario del BCP que puso en jaque a Ueno Bank

En medio del terremoto político y financiero que desembocó en el juicio político de Santiago Peña y la resolución de Ueno Bank, un nombre técnico cobró un protagonismo decisivo en el expediente. Se trata de Fernando Rivarola, exgerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP).

Su trabajo como auditor de carrera de la banca matriz se convirtió en la pieza documental que terminó por desmontar el relato oficialista sobre la supuesta solidez de Ueno Bank, y puso al descubierto un entramado de irregularidades que desató una zozobra económica en el país.

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El nombre de Rivarola saltó tras filtrarse el informe de fiscalización que llevó su firma. En dicho documento, redactado, el funcionario advirtió con meses de anticipación sobre severos descalces patrimoniales, operaciones de crédito de alto riesgo y sobregiros sin garantías otorgados a empresas del mismo grupo corporativo.

Pese a la gravedad de los hallazgos que vaticinaban una caída estrepitosa del índice de solvencia por debajo del mínimo legal, las máximas autoridades reguladoras de ese momento prefirieron archivar los avisos y no tomar acciones correctivas inmediatas, permitiendo que el agujero siguiera creciendo.

Recibió como “castigo” un traslado

Poco antes de que la bancada de la oposición formalizara un pedido de informes en el Congreso sobre la situación real del banco, el Poder Ejecutivo activó una maniobra llamativa. Mediante el Decreto N.º 6329, firmado el 6 de julio de 2026, se dispuso el cese inmediato de Rivarola en la Superintendencia de Bancos, sacándolo del área clave de control para enviarlo como miembro del Directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

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Con la crisis consumada y el procedimiento de resolución decretado en la madrugada del martes pasado, los documentos confeccionados por Fernando Rivarola cobraron valor de prueba.

La Fiscalía y los legisladores acusadores en el juicio político contra Santiago Peña tomaron la auditoría del exgerente como base fundamental para argumentar la omisión deliberada y la complacencia estatal frente al vaciamiento de los depósitos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de miles de ahorristas particulares.

El alto perfil de Rivarola

Rivarola es licenciado en Administración de Empresas por la Webber International University de Florida (EE. UU.), donde egresó con la distinción Magna Cum Laude. Posee un Máster en Administración Pública y Política Económica por la célebre London School of Economics (LSE) del Reino Unido, un Máster en Gestión Pública y Derecho Económico por la Universidad de Salamanca y un Diplomado en Políticas Macrofinancieras por la Universidad de Columbia en Nueva York.

A esa preparación suma su experiencia en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y su labor como docente universitario en programas de grado y posgrado en Economía.

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Asimismo, prestó servicios en el Ministerio de Hacienda como asesor principal y coordinador del gabinete técnico ministerial.

Dentro del Banco Central del Paraguay (BCP), Rivarola fue jefe de Desarrollo de Mercados Financieros, gerente de Análisis y Regulación, y posteriormente gerente de Supervisión en la Superintendencia de Bancos.