Presidente Pedro Alliana inicia mañana su jornada a las 6:30 en Palacio

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, realizará mañana su primera actividad oficial tras su posesión en el cargo esta noche ante el Congreso Nacional. Fue tras la destitución del entonces mandatario Santiago Peña, vía juicio político del Congreso Nacional por mal desempeño de funciones.

Peña fue destituido del cargo por su vínculo con la caída de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP) por varias irregularidades, como millonarios préstamos a empresas vinculadas.

De acuerdo a información oficial, Alliana iniciará mañana a las 6:30 en Palacio de López. De acuerdo a los datos, el gobernante firmará sus primeros decretos, entre ellos, el nuevo ministro del Interior. Se menciona un parlamentario como posible secretario de la cartera de seguridad. Enrique Riera renunció al cargo antes de la salida de Peña, para asumir la próxima semana su curul de senador por la ANR.

Alliana deberá firmar decretos que confirman o designan nuevos secretarios de Estado o de entes. Se verá quiénes de los ministros del gobierno anterior siguen. Uno de los posibles que continúen en su cargo es Juan Carlos Baruja, titular de Urbanismo. Se habla de que Rolando de Barros, también podría seguir al frente de Ambiente (Mades). También podría seguir el Gral. (SR) Óscar González en Defensa Nacional.

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Promesas de Alliana al asumir

En su mensaje a la ciudadanía, el nuevo mandatario Pedro Alliana aseguró que su prioridad será atender a quienes atraviesan mayores dificultades. Mencionó especialmente a las personas que no tienen trabajo, los enfermos que esperan atención médica y los adultos mayores que ven amenazada la tranquilidad que construyeron durante años.

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“El Paraguay que hoy recibimos tiene urgencias que nos obligan a estar en las calles, en los hospitales y en el campo. Lo que vengo a proponer es concreto. Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos”, señaló.

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Alliana asegura especial atención a los ahorristas y sectores vulnerables

Uno de los puntos centrales de su discurso fue la situación de los ahorristas afectados por el descalabro financiero. Alliana aseguró que su Gobierno no los dejará solos y ordenó tomar medidas inmediatas para resarcir a las personas perjudicadas, dando prioridad a las que cuentan con menos recursos.