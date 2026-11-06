Lula felicita a Alliana y le invita a trabajar abierta y francamente

“Transmito al nuevo Presidente del Paraguay, Pedro Alliana quien asumió en la noche de hoy, mis deseos de pleno éxito en las nuevas funciones y de poder trabajar con él de manera abierta, franca y cooperativa, en pro del fortalecimiento de la relación bilateral y del avance de la integración en América del Sur. Espero poder recibirlo próximamente en Brasilia, oportunidad en la que podremos examinar nuestra agenda bilateral y dar renovado impulso a nuestros históricos lazos de amistad”.

Así refiere el posteo en X del presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su asunción del nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, tras la destitución del entonces mandatario Santiago Peña, vía juicio político del Congreso Nacional por mal desempeño de funciones.

Peña fue destituido del cargo por su vínculo con la caída de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP) por varias irregularidades, como millonarios préstamos a empresas vinculadas.

Alliana asumió el cargo para completar el periodo hasta el 15 de agosto de 2028. Asumió además el cargo de vicepresidente Antonio Barrios, quien renunció a su banca de senador.

“Inicio de una fructífera relación”

“Estimado Presidente (Lula), muy grato con su saludo. Nuestras naciones siempre estarán hermanadas por lazos de fraternidad. Iniciamos una fructífera relación en homenaje a nuestros pueblos!”, manifestó Alliana, al responder el mensaje de su colega brasileño.