ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Política
06 de noviembre de 2026 - 21:50

Lula felicita a Alliana y le invita a trabajar abierta y francamente

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante la primera reunión del Consejo Nacional para la Industrialización de Minerales Críticos y Estratégicos (Cimce) este jueves, en el Palacio de Planalto, en Brasilia (Brasil). El Ejecutivo puso en marcha un consejo gubernamental para fomentar las inversiones en minerales críticos en el país, dueño de las segundas mayores reservas del mundo. EFE/ Andre Borges
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante la primera reunión del Consejo Nacional para la Industrialización de Minerales Críticos y Estratégicos (Cimce) este jueves, en el Palacio de Planalto, en Brasilia (Brasil). El Ejecutivo puso en marcha un consejo gubernamental para fomentar las inversiones en minerales críticos en el país, dueño de las segundas mayores reservas del mundo. EFE/ Andre Borges Andre Borges

El presidente Lula da Silva felicitó esta noche al nuevo presidente Pedro Alliana, por su toma de posesión tras la destitución de Santiago Peña, ahora procesado por la Justicia, por su vinculo por Ueno Bank, entre otros.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

“Transmito al nuevo Presidente del Paraguay, Pedro Alliana quien asumió en la noche de hoy, mis deseos de pleno éxito en las nuevas funciones y de poder trabajar con él de manera abierta, franca y cooperativa, en pro del fortalecimiento de la relación bilateral y del avance de la integración en América del Sur. Espero poder recibirlo próximamente en Brasilia, oportunidad en la que podremos examinar nuestra agenda bilateral y dar renovado impulso a nuestros históricos lazos de amistad”.

Así refiere el posteo en X del presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su asunción del nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, tras la destitución del entonces mandatario Santiago Peña, vía juicio político del Congreso Nacional por mal desempeño de funciones.

Peña fue destituido del cargo por su vínculo con la caída de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP) por varias irregularidades, como millonarios préstamos a empresas vinculadas.

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana (c), anunció este viernes, tras jurar al cargo después de la destitución de Santiago Peña, que los afectados por el "descalabro financiero" como consecuencia del cierre de Ueno bank "serán compensados plenamente" en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana (c), anunció este viernes, tras jurar al cargo después de la destitución de Santiago Peña, que los afectados por el "descalabro financiero" como consecuencia del cierre de Ueno bank "serán compensados plenamente" en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino

Alliana asumió el cargo para completar el periodo hasta el 15 de agosto de 2028. Asumió además el cargo de vicepresidente Antonio Barrios, quien renunció a su banca de senador.

“Inicio de una fructífera relación”

“Estimado Presidente (Lula), muy grato con su saludo. Nuestras naciones siempre estarán hermanadas por lazos de fraternidad. Iniciamos una fructífera relación en homenaje a nuestros pueblos!”, manifestó Alliana, al responder el mensaje de su colega brasileño.

Lo
más leído
del día

01
Economía
BCP pone a circular el nuevo billete de G. 100.000: qué cambia y qué pasa con el anterior
Ver más
02
Política
Visible cambio de postura de Peña sobre plazos en juicio político
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
04
Policiales
Exdirectivos de Ueno Bank ya están en la ex-Tacumbú
Ver más
05
Política
Juicio Político: “Hasta contra una tribu de indios perdimos”, dice abogado defensor
Ver más

Te puede interesar