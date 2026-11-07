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Policiales
07 de noviembre de 2026 - 00:07

Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial

Minutos antes de la medianoche, Santiago Peña fue sacado de su casa en una caravana de camionetas hacia la Escolta Presidencial, entre huevazos e insultos de vecinos.

Por ABC Color
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El destituido expresidente Santiago Peña fue trasladado minutos antes de la medianoche de su vivienda, en el barrio Mbocayaty, hasta el Regimiento Escolta Presidencial. El motivo oficial son medidas de seguridad.

La decisión se tomó luego de los incidentes entre manifestantes y policías en las inmediaciones de la casa, donde un grupo se autoconvocó para exigir que cumpla prisión y no arresto domiciliario. Durante la jornada, un comisario resultó herido por un proyectil y la Policía advirtió de la presencia de infiltrados.

Lea más: Disturbios frente a la casa de Peña: comisario herido y Policía denuncia infiltrados

Caravana y huevazos

Al menos cuatro camionetas salieron de la vivienda, y en una de ellas iba Peña. Vecinos que viven frente a su domicilio salieron de sus casas para arrojarle huevos y proferirle insultos mientras el convoy se retiraba.

Lea más: Vecinos de La Piedad hacen vigilia frente a la casa de Peña: “Que se vaya a Tacumbú”

Qué se sabe y qué falta

Peña cumplía arresto domiciliario por orden de la Fiscalía, dentro de la causa por la presunta comisión de lesión de confianza y otros hechos punibles, vinculados al caso Ueno Bank. Hasta el cierre de esta nota no se informó si el cambio de lugar fue autorizado por el Ministerio Público o por un juzgado, ni bajo qué condiciones permanecerá en el regimiento.

Fuentes de seguridad ya habían indicado que se analizaba esa posibilidad.

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