Abogado de Peña descarta prisión preventiva: “No se dan los presupuestos”

El abogado del destituido expresidente Santiago Peña, Ricardo Preda, sostuvo que no se dan los presupuestos para que su cliente cumpla prisión preventiva en el marco del caso Ueno Bank. La afirmación se da sin que exista todavía una imputación formal.

Preda confirmó que la orden de detención fue comunicada a Peña. Según relató, los agentes llegaron a la vivienda sin orden judicial y el exmandatario les permitió la entrada, algo que, remarcó, está dentro de sus facultades. Los intervinientes constataron su presencia y labraron un acta.

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“Se va a someter como cualquier ciudadano”

El defensor aseguró que Peña “siempre dijo” que se sometería a cualquier investigación. Recordó que ya lo hizo en la que se abrió el año pasado en el marco del control de la Contraloría y que, según dijo, lo hará también en esta causa, ahora como ciudadano.

Preda admitió que aún no conoce los hechos concretos que se le atribuyen. Dijo que solo escuchó las calificaciones jurídicas de los fiscales, que consideró “enunciaciones abstractas”. Para definir una estrategia, indicó, necesita saber qué se le atribuye exactamente y por qué tendría relevancia penal. Espera acceder a esos datos mañana.

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Los argumentos contra una medida cautelar

El abogado anticipó que, de formularse la imputación, es probable que el Ministerio Público pida además una medida cautelar. Sostuvo que estas solo se justifican ante el riesgo de que el imputado obstruya la investigación o se fugue, y afirmó que ninguno de los dos supuestos se da en este caso.

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Agregó que en delitos patrimoniales la Fiscalía suele pedir medidas alternativas y que conoce “muy pocos casos” de otro tipo. Recordó además que la privación de libertad durante el proceso es excepcional y que la medida cautelar no puede convertirse en una pena anticipada.

Para Preda, una medida de ese tipo “parecería más una demostración al público” que una herramienta procesal. Añadió que aplicarla para “congraciarse con un grupo” sería someter el Estado de derecho a una presión externa.

Presión en la calle

Las declaraciones se dan el mismo día en que vecinos del barrio La Piedad se autoconvocaron frente a la casa de Peña para exigir que sea trasladado a Tacumbú, en rechazo al arresto domiciliario.

La Fiscalía ordenó su detención en el marco de la causa por la presunta comisión de lesión de confianza y otros hechos punibles. Tanto la imputación como el eventual pedido de medidas cautelares son decisiones que todavía están por venir.