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Política
06 de noviembre de 2026 - 22:09

Abogado de Peña descarta prisión preventiva: “No se dan los presupuestos”

Un collage de Santiago Peña, el Palacio de López y las manifestaciones pidiendo justicia para los ahorristas.
Un collage de Santiago Peña, el Palacio de López y las manifestaciones pidiendo justicia para los ahorristas.

Ricardo Preda dice que no hay presupuestos para prisión preventiva contra Santiago Peña y adelanta que se opondrá a cualquier medida privativa de libertad.

Por ABC Color
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El abogado del destituido expresidente Santiago Peña, Ricardo Preda, sostuvo que no se dan los presupuestos para que su cliente cumpla prisión preventiva en el marco del caso Ueno Bank. La afirmación se da sin que exista todavía una imputación formal.

Preda confirmó que la orden de detención fue comunicada a Peña. Según relató, los agentes llegaron a la vivienda sin orden judicial y el exmandatario les permitió la entrada, algo que, remarcó, está dentro de sus facultades. Los intervinientes constataron su presencia y labraron un acta.

Lea más: Expresidente Santiago Peña fue detenido por el caso Ueno Bank

“Se va a someter como cualquier ciudadano”

Santiago Peña con camisa blanca y corbata roja, acompañado por Ricardo Preda y Adolfo Ferreira en mesa con documentos y bandera paraguaya detrás.
La última foto de Santiago Peña como presidente junto con los abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreira.

El defensor aseguró que Peña “siempre dijo” que se sometería a cualquier investigación. Recordó que ya lo hizo en la que se abrió el año pasado en el marco del control de la Contraloría y que, según dijo, lo hará también en esta causa, ahora como ciudadano.

Preda admitió que aún no conoce los hechos concretos que se le atribuyen. Dijo que solo escuchó las calificaciones jurídicas de los fiscales, que consideró “enunciaciones abstractas”. Para definir una estrategia, indicó, necesita saber qué se le atribuye exactamente y por qué tendría relevancia penal. Espera acceder a esos datos mañana.

Lea más: Vecinos de La Piedad hacen vigilia frente a la casa de Peña: “Que se vaya a Tacumbú”

Los argumentos contra una medida cautelar

El abogado anticipó que, de formularse la imputación, es probable que el Ministerio Público pida además una medida cautelar. Sostuvo que estas solo se justifican ante el riesgo de que el imputado obstruya la investigación o se fugue, y afirmó que ninguno de los dos supuestos se da en este caso.

Agregó que en delitos patrimoniales la Fiscalía suele pedir medidas alternativas y que conoce “muy pocos casos” de otro tipo. Recordó además que la privación de libertad durante el proceso es excepcional y que la medida cautelar no puede convertirse en una pena anticipada.

Para Preda, una medida de ese tipo “parecería más una demostración al público” que una herramienta procesal. Añadió que aplicarla para “congraciarse con un grupo” sería someter el Estado de derecho a una presión externa.

Presión en la calle

Cuatro jóvenes sostienen un cartel 'SANTI PEÑA FUERA DEL BARRIO', con banderas y distintos estilos de ropa, en una noche vigilada por policías.
Vecinos del barrio La Piedad exigen prisión para el expresidente Peña.

Las declaraciones se dan el mismo día en que vecinos del barrio La Piedad se autoconvocaron frente a la casa de Peña para exigir que sea trasladado a Tacumbú, en rechazo al arresto domiciliario.

La Fiscalía ordenó su detención en el marco de la causa por la presunta comisión de lesión de confianza y otros hechos punibles. Tanto la imputación como el eventual pedido de medidas cautelares son decisiones que todavía están por venir.

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