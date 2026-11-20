El vigésimo capítulo del campeonato Clausura 2026 se abre con el partido entre Ameliano y Luqueño, a disputarse en la compañía Naranjaisy de Villeta, a las 17:30.

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La V azulada tiene la misión de cortar la negativa racha de nueve partidos sin triunfos para afianzarse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

El elenco popular auriazul tiene como objetivo lograr su tercera victoria consecutiva, en una temporada en la que no tuvo un buen desempeño, lidiando con el peligro del descenso. A esta altura, la permanencia está asegurada, porque San Lorenzo y Rubio Ñu tuvieron una producción aún más baja.

La campaña albiazul, al mando del director técnico argentino Roberto Nanni, comprende cuatro triunfos, siete empates y ocho derrotas. La marca luqueña es de siete victorias, un empate y 11 caídas. La gran diferencia está en el puntaje acumulado del ciclo, con 52 unidades para Ameliano y 42 para el Chanchón.

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En cuanto a los cruces del 2026, la V azulada se impuso en dos ocasiones de visitante (en Itauguá), y se registró un empate, precisamente en la Ciudad Industrial.