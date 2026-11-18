El pasado viernes, Sportivo San Lorenzo y Sportivo Luqueño jugaron en el estadio Gunther Vogel, aprovechando el fin de semana libre en competiciones oficiales por el torneo Clausura.

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En realidad se registraron dos encuentros de fogueo, ya que también entraron en acción los suplentes. Los auriazules ganaron en ambos, por 2-1 y 1-0.

El saldo negativo para el plantel que dirige Lucas Barrios fue la lesión del marcador central argentino Facundo Wiechniak, al que le rompieron la nariz y prácticamente está descartado para el partido del viernes contra Ameliano, a disputarse en La Fortaleza de Villeta, a las 17:30, por la vigésima ronda del segundo certamen liguero de la temporada.

La lesión de “Facu” fue un accidente, ya que si bien él entra con rudeza en cada acción, los atacantes también se ven obligados a entrar con fuerza y determinación.

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Wiechniak alterna buenas y malas. Nunca pudo consolidarse en la formación luqueña, pese a sus 36 presentaciones.

Ahora, el atleta con pasado en Sansinena y Mitre de Santiago del Estero, se perdería el choque contra la V azulada, en el que los auriazules intentarán lograr la tercera victoria consecutiva para confirmar la levantada en el tramo final del año.

Con dos entrenamientos aún por delante, el equipo que perfila “La Pantera” Barrios es el compuesto por: Nicolás Campisi; Óliver López, Miguel Barreto, Jonathan Díaz y Alexis Cantero; Lautaro Comas, Fernando Benítez, Aldo Maíz y Giovanni Bogado; Iván Maggi y Marcelo Pérez.