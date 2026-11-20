La superficie de césped artificial del estadio Ricardo Grégor invita a presenciar un buen espectáculo entre Recoleta FC y Guaraní, a partir de las 20:00, por la antepenúltima ronda del campeonato Clausura.

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Equipos aurinegros dinámicos, con buen control del balón y con elevado porcentaje de definición, que afrontan este choque con objetivos distintos.

El Canario está enfocado en la final de la Copa Paraguay contra Sol de América, marcada para el domingo 6 de diciembre, en el estadio La Huerta de Libertad, a las 19.00. Sin problemas con el promedio, tiene la misión de elevar su juego en busca de la conquista de la Copa de Todos para competir en la Libertadores como campeón.

El Cacique se encuentra en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, contando con un cuerpo calificado, comandado por Francisco “Chiqui” Arce, que le cambió la imagen al equipo, ahora más competitivo.

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En el pasto sintético se lucirán los atletas con técnica y en ese sentido, los dos conjuntos cuentan con jugadores virtuosos y veloces, por lo que el espectáculo está garantizado.

En los choques animados en este 2026, el Legendario se impuso en dos ocasiones, mientras que “Reco” ganó en una oportunidad.