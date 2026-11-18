Para el mediocampista de contención de Guaraní, Luis Gilberto Martínez Soto, de 26 años, la temporada futbolística está terminada.

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El atleta fue operado de una lesión del quinto metatarsiano del pie derecho, por lo que inicia un largo proceso de recuperación.

El deportista caaguaceño, formado en la Toldería aurinegra y con pasado en 12 de Octubre de Itauguá y Sportivo Ameliano, deberá igualmente definir su futuro, ya que su vínculo con el Cacique vence el próximo 31 de diciembre.

Con este panorama, la dirigencia deberá definir la continuidad de Martínez Soto y tratar de retener al argentino Patricio Tanda (24), que llegó al club a préstamo del Racing de Avellaneda y el deseo es prolongar la cesión, ya que no existe rubro para la compra de su ficha.

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Luis disputó 37 partidos y marcó un gol en este ciclo con la casaca aurinegra. Como no estará a disposición del entrenador Francisco Arce para el primer tramo del 2027, será necesaria la contratación de otro volante, además de la extensión del vínculo con Tanda.

Por la vigésima fecha del campeonato Clausura, el Legendario enfrentará este viernes a Recoleta FC, en duelo a celebrarse en el estadio del Independiente de Campo Grande, sobre la superficie de césped sintético, a las 20:00.