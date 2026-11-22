Libertad tiró de su jerarquía para cumplir con la victoria sobre Rubio Ñu en La Arboleda. El Gumarelo se impuso por 2-1 en el barrio Santísima Trinidad, en un partido que por momentos se le complicó, pero que terminó resolviendo para llevarse los tres puntos en la vigésima fecha del torneo Clausura.

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Apenas a los 3 minutos, Rodrigo Villalba abrió el marcador. Ganó por la zona izquierda, se metió en el área y lanzó un centro que tomó una trayectoria cerrada, terminó sorprendiendo y se metió en el arco para el 1-0 de Libertad.

Rubio Ñu intentó manejar el juego, pero el equipo albinegro fue superior en el arranque. A los 14 minutos, Libertad tuvo que realizar una modificación obligada en la portería. Rodrigo Morínigo, tras sufrir un golpe en el área, dejó el campo y fue reemplazado por el novato Víctor Rojas.

El conjunto ñuense terminó mejor la primera etapa, aunque no logró encontrar el empate y se fue al descanso con la ventaja gumarela.

En la segunda parte, Libertad volvió a tomar el control del balón y del partido. El resultado le favorecía y parecía tener el trámite bajo control, hasta que a los 51 minutos llegó un grosero error de Víctor Rojas. El arquero quiso salir jugando, entregó la pelota a Marcelo Acosta, quien estuvo atento para aprovechar el regalo, eludir al guardameta y establecer el 1-1.

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El empate no estaba en los planes del Gumarelo, que había manejado el partido, pero la reacción no tardó. A los 65 minutos, Gustavo Aguilar, quien había ingresado poco antes para reforzar el ataque, apareció para marcar el 2-1 definitivo y devolverle la ventaja al visitante.

Rubio Ñu intentó reaccionar, pero no pudo ante el poderío albinegro. Libertad no ganó necesariamente por un mejor juego, sino por su jerarquía para golpear en los momentos oportunos y resolver un partido que se le había complicado inesperadamente.

Con este triunfo, Libertad alcanza provisionalmente el segundo puesto de la clasificación con 36 puntos, por encima de Sportivo Trinidense (34), Nacional y Guaraní (32), cuando restan dos fechas para el cierre del Clausura.