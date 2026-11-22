Pasado el mediodía de este domingo se registró un grave accidente sobre la ruta PY01, Acceso Sur, a unos 100 metros del desvío a San Antonio, que dejó como saldo dos hombres fallecidos y una mujer herida. El suceso involucró a dos automóviles que chocaron frontalmente.

De acuerdo con los primeros datos, ambos conductores quedaron atrapados entre los hierros retorcidos de los vehículos. Bomberos voluntarios de la Compañía 15ª de Ñemby acudieron al sitio para realizar las tareas de rescate y asistir a las víctimas.

Lea más: Video: osado atraco a joyería de Villa Morra

Los dos hombres fallecieron en el lugar, uno de ellos a consecuencia de un aplastamiento y el otro con lesiones de extrema gravedad, se habla de pérdida de masa encefálica. En tanto, una mujer que viajaba como acompañante en uno de los rodados fue trasladada a un centro asistencial.

Uno de los vehículos habría cruzado al carril contrario

En comunicación con la 1020 AM, el comisario Miguel Domínguez, de la Comisaría 57 de Cañadita, brindó detalles sobre lo ocurrido en el accidente y confirmó que ambos conductores fallecieron en el sitio.

“Aparentemente, un vehículo que circulaba por la ruta Acceso Sur con dirección a la ciudad de San Antonio cruzó al carril contrario y chocó de forma frontal con el otro vehículo, en donde se produjo el deceso de ambos conductores”, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jefe policial señaló que la mujer que acompañaba a uno de los conductores fue derivada al centro asistencial más cercano. Tras el levantamiento de los cuerpos, se llevarán adelante las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

Asimismo, reportan que el accidente generó importantes complicaciones en la circulación sobre Acceso Sur.