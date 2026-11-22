El orgullo de la conquista y el cierre ante Trinidense

En sus primeras palabras tras asegurar el campeonato, Sánchez expresó su satisfacción por el logro obtenido y recordó cómo el equipo supo levantarse luego de quedar fuera de la Copa Sudamericana y la Copa Paraguay: “Estoy muy contento, muy orgulloso de pertenecer a esta institución y de alguna manera, poder haber aportado algo. Tenemos un gran grupo de jugadores, muy buenos futbolistas, muy buenos profesionales. Nos repusimos a la dura caída que fue la eliminación de la Sudamericana, después la Copa Paraguay, pero teníamos propósitos difíciles”.

Al referirse al trámite del partido decisivo y al rendimiento global a lo largo del año, el entrenador resaltó la valentía de sus dirigidos y la marca de puntos alcanzada en el continente: “Hoy fue un partido bravo; siempre es difícil cerrar y lo hicimos muy bien: poniendo cuando había que poner, jugando en otros momentos, siendo valientes para terminar ganando el partido y coronar una temporada, la verdad que maravillosa, siendo el equipo de Sudamérica que más puntos tiene. No es poca cosa lo que han logrado estos muchachos”.

La reacción tras un arranque adverso y el carácter del equipo

Consultado sobre la racha invicta desde la quinta fecha —luego de perder tres de los primeros cuatro encuentros— y la capacidad de revertir resultados adversos, el DT explicó el peso emocional que tuvo el encuentro en un estadio colmado: “La verdad que fue un partido incómodo; yo antes decía que es difícil cerrar porque hay muchas emociones, mucho en juego, mucha responsabilidad, porque ha venido mucha gente en el estadio lleno —para los paraguayos, sobre todo, que tienen muchos amigos hinchas del club y la familia—, entonces la responsabilidad pesa y no se terminó haciendo un buen partido o no se comenzó haciendo un buen partido”.

En esa misma línea, destacó la fortaleza individual para dar vuelta la historia y aseguró que el objetivo inmediato es ir por la Supercopa Paraguay: “Tuvimos la capacidad que, más allá de lo colectivo, me parece que tiene que ver con la fuerza que tiene cada uno de los chicos, con el tratar de lograr el objetivo y, obviamente, con la capacidad individual para poder torcer el resultado que había parecido adverso, que en un momento nos preocupó, queríamos cerrar hoy, no queríamos dejar pasar esta fecha y con la hermosa posibilidad de todavía sumar un título más en la Supercopa: ojalá que así sea, nos prepararemos para eso”.

Cómo gestionar las dos fechas restantes antes de la Supercopa

Ante la consulta sobre cómo encarar los últimos dos compromisos del torneo Clausura con el título ya asegurado mientras esperan la final de la Supercopa, el argentino señaló que los partidos servirán para dar rodaje y observar variantes: “Nos sirve para que los chicos se sigan mostrando, los que menos jugaron; entonces vamos a preparar de la mejor manera y tratar de elegir y equivocarnos lo menos posible a la hora de la formación, la conformación del equipo que va a jugar el día ese de la final”.

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Asimismo, remarcó la confianza interna que existe dentro del vestuario y la paridad de nivel entre titulares y suplentes: “Nos ha pasado algo muy lindo, que han respondido todos, si en la semana previa a esa final a mí se me lesionan cuatro jugadores que yo pensaba que iban a ser titulares, yo no quiero que se lastime nadie, pero así de bien y así de fuerte está el grupo—. No sentimos, hay una valoración muy importante de cada uno de los jugadores, pero entre ellos mismos; eso a mí me da muchísima tranquilidad: el que le toque jugar sabe que el de adelante, el de al lado, el de atrás, el del costado, lo va a hacer de la mejor manera, y cuando uno logra eso, se logra mucho”.

La planificación de la Copa Libertadores 2027 y posibles ventas

De cara a la temporada 2027 y la participación en la Copa Libertadores, el estratega reveló que ya evalúan distintos escenarios junto a la gerencia deportiva, contemplando eventuales transferencias: “Esa planificación ya la empezamos a ver y armar, y ya vamos viendo los distintos escenarios que se pueden llegar a presentar, que tienen que ver con alguna posible venta, que se vaya algún futbolista —que puede pasar—. Yo soy un tipo pro club: si mañana viene una oferta considerable por alguno de nuestros jugadores, ya tienen que ir; y ya tendrán que ir porque, al final, los clubes viven y sobreviven de esto, y veremos cómo nosotros, desde mi lugar, la gerencia deportiva, hacemos lo mejor posible para encontrar las soluciones a los problemas que se nos vayan presentando”.

De todos modos, aclaró que el foco principal sigue puesto en cerrar de la mejor manera la competencia local antes de meterse de lleno en el mercado: “Ya estamos trabajando en ese proceso. Mientras tanto, era cerrar este campeonato, los dos partidos que quedan y, bueno, la Supercopa, obviamente; pero contento, no es un dato menor el haber sido el equipo que más puntos hizo en todo Sudamérica”.

El hambre competitivo y el rol de los referentes

Finalmente, al ser elogiado por mantener la ambición del plantel tras haber conquistado también el torneo Apertura en el primer semestre, ‘Vitamina’ atribuyó gran parte del mérito a los referentes del vestuario: “Yo creo que, de alguna manera el cuerpo técnico en su totalidad tiene que tener incidencia en esto, pero después tenemos unos líderes que son maravillosos —Richard Ortiz, Gastón Olveira— y no solamente que son líderes, sino que van formando otros líderes que serán los líderes venideros para la institución y que tratarán de sostener la competitividad”.

Para el cierre, dejó una reflexión sobre la mentalidad ganadora del club y el legado que los futbolistas más experimentados transmiten a los juveniles: “No se va a poder ganar siempre, lo vamos a seguir intentando, y este club lo va a intentar siempre porque es un club que se la cree, y es lo más importante que hay que tener. Después, en el fútbol no siempre se va a lograr el éxito deportivo, pero lo van a intentar siempre, y este grupo de grandes jugadores que hay —los grandes, los que manejan al resto, a los más jóvenes— ya van preparando también a los que vienen”.