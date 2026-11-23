Cerro Porteño firmó un primer tiempo para el olvido, una postal fiel de la crisis que arrastra: sin rebeldía, sin circuitos y con futbolistas que peleaban contra la pelota, incapaces de dar dos pases limpios, con controles largos que regalaban posesiones y centros que jamás encontraban un destinatario complice. Semejante fragilidad le sirvió el partido en bandeja a Nacional, que se limitó a hacer lo simple con pragmatismo y lastimó sin exigir su máxima marcha a un conjunto partido, lento para retroceder y deshilachado en cada línea.

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Apenas en los primeros compases del encuentro, el dueño de casa logró inaugurar el marcador en una acción práctica, que nació desde un pase elevado de Ángel Cardozo Lucena al espacio para Hugo Adrián Benítez, quien impuso el físico ante Víctor Gustavo Velázquez (quien se habría negado a portar el brazalete de capitán), ganó línea de fondo por derecha y sacó el centro atrás hacia el punto penal; desde donde Hugo Iván Valdez sacó el derechazo cruzado y rasante que terminó ingresando pegado al poste derecho de Manuel Roffo.

⚽️ ¡SE ADELANTA EL TRICOLOR! Iván Valdez definió tras la habilitación de Hugo Adrián Benítez y puso en ventaja a Nacional ante el Ciclón.



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Pasado el primer cuarto de hora, la Academia volvió a golpear y estiró la ventaja con una elaboración paciente, frente a una defensa azulgrana estática que se limitó a mirar cómo el rival rondaba su área. El segundo grito tricolor nació en un envío desde la derecha de “Paraguarí” Espínola hacia el segundo palo, donde apareció Hugo Iván Valdez para sacar una volea de primera que rebotó en el vertical como en una pared y le cayó servida al mismo delantero, quien la empujó de pecho al fondo del arco.

⚽️⚽️ ¡DOBLETE! Iván Valdez anotó su segundo gol ante el Ciclón y Nacional da otro paso hacia la fase de grupos Copa Libertadores 2027.



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Nacional tenía el partido bajo control y hasta se dio el lujo de cederle la pelota y el terreno a un rival sin alma, que ni así logró inquietar al dueño de casa: Santiago Rojas pasó la noche sin una sola intervención. La urgencia por ganar para mantenerse con vida en la pelea por el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores no se reflejaba en campo en el equipo de Gustavo Costas, y la paciencia de la gente terminó por desbordarse en el cierre del primer tiempo, cuando bajó desde las tribunas el cántico unánime de “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

En el complemento, el dueño de casa empezó a manejar los tiempos con su ventaja, alimentándose de la desesperación que carcomía a Cerro Porteño: el “Ciclón” monopolizaba la pelota, pero era una tenencia estéril e inofensiva, de lado a lado, con pases hacia atrás y sin un futbolista capaz de romper líneas o animarse a mirar el arco rival, ni siquiera con los cambios ofensivos. Recién en el último cuarto de hora asomó una jugada clara, cuando Sergio Araújo sacó una asistencia de tijera para Pablo Vegetti, pero el balón se le escurrió entre las piernas con el arco a merced.

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Cerca de llegar al tiempo reglamentario, Fabricio Domínguez Huertas protagonizó una jugada que resumió a la perfección la frustración de Cerro Porteño. Desbordado por completo por Hugo Iván Valdez, descargó su impotencia con un patadón sobre el goleador tricolor: el árbitro Álvaro Giménez —quien había ingresado en reemplazo del lesionado David Ojeda— le mostró primero la amarilla, pero tras el llamado de José Méndez desde el VAR cambió su fallo y le sacó la roja directa al volante uruguayo, que camino a vestuarios además se cruzó con la preferencia local.

Ya en tiempo de descuento, el elenco azulgrana logró inquietar por primera y única vez con un cabezazo de Pablo Vegetti, tras un centro desde la izquierda de Marcelo Chaparro, que exigió una gran respuesta de Santiago Rojas. Con el pitazo final consumado, Cerro Porteño vio esfumarse los 3 millones de dólares que entrega la Conmebol a los equipos que logran clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, a la vez el plantel debió abandonar el campo de juego por un acceso alternativo para evitar un choque directo con la furia de los hinchas.