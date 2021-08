Ameliano elimina a Colonial

El cuadro dirigido por Humberto García, que tuvo el protagonismo a su disposición, inauguró el marcador en la primera fracción, gracias al tanto de Marcos Caballero, quien definió con el arco en blanco, sacando provecho de una mala salida del golero Samuel Ciganda.

El elenco comandado por Luis Molinas, encontró la igualdad en la complementaria, mediante el autogol de Fredderik Alfonso.

En los minutos finales del encuentro, el goleador Alex Arce convirtió el gol de la victoria para la “V azulada”, quien con el arco a su merced, aprovechó las dudas entre el portero y la defensa del equipo de barrio Tacumbú.

Ameliano espera a su rival en la ronda de dieciseisavos, que surgirá del duelo que van a sostener mañana Humaitá de Mariano Roque Alonso e Independiente de Campo Grande

Estadio: Roque Battilana. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Juan Cristaldo y Martín Estigarribia. Cuarto árbitro: Víctor Ruiz.

Sport Colonial: Samuel Ciganda; Víctor Caballero, Walter Benítez, Cristhian Martínez y Matías Bulquin; Mario Galeano (ST Luis Rosso), Jorge Rosero, Diego Orué (80′ Óscar Moncayo) y Tomás Centurión; Víctor Gómez y Félix Pérez (72′ Pedro Larramendia). D.T.: Luis Molinas. Sportivo Ameliano: Víctor López; Diego Oviedo, Gonzalo Areco, David Aquino (30′ Darío Estigarribia) y Marcos Martinich; Rodrigo López (72′ Álex Arce), Sergio Rojas (81′ Wilson Merlo), Carlos Castro y Robert Noguera; Fredderik Alfonso y Marco Caballero. D.T.: Humberto García.

Goles: 17′ Marcos Caballero y 82′ Álex Arce (SA); 56′ Fredderik Alfonso c/s/v (SC). Amonestados: 73′ Castro (SA); 87′ Rosero (SC).

Cartelera se traslada a Villa Elisa

La cartelera de la tercera semana de la Copa Paraguay prosigue entre la tarde y noche de hoy en el estadio “Luis A. Giagni”, de Villa Elisa.

A primera hora, a las 17:00, Presidente Hayes (Primera B) vs. Fulgencio Yegros de Ñemby (Intermedia). Árbitro: Marco Franco.

En segundo, turno, a las 19:30, 12 de Octubre de Santo Domingo (Primera B) y Rubio Ñu (Intermedia). Árbitro: Juan Franco.

Mañana

La semana se cierra mañana en el Arsenio Erico con: Oriental (Primera C) vs. Deportivo Capiatá (Intermedia), a las 17:00, Humaitá FBC (Primera C) vs. Independiente CG (Intermedia), a las 19:30.