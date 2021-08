La 25ª fecha de Intermedia arranca esta mañana

* Los Jardines del Kelito (a las 10:00). Resistencia vs. Fulgencio Yegros. Árbitro: Samuel Morales. Asistentes: Roberto Azari y Diego Silva. Cuarto árbitro: Juan Franco.

Miércoles, a las 10:00

Independiente CG vs. General Caballero JLM, en el estadio Ricardo Grégor; San Lorenzo vs. Rubio Ñu, en el Gunther Vogel; 2 de Mayo vs. Ameliano, en el Río Parapití; General Díaz vs. Sportivo Iteño, en el Adrián Jara.

Jueves, a las 10:00

Deportivo Capiatá vs. Atyrá, en el Erico Galeano; Fernando de la Mora vs. 3 de Febrero, en el Emiliano Ghezzi; Guaraní de Trinidad vs. Deportivo Santaní, Los Fundadores.

Pendiente

Sportivo Trinidense vs. Tacuary, en el estadio Martín Torres, el 1 de Setiembre, a las 10:00.

Aniversario de Rubio Ñu

Hoy se conmemora un aniversario más de Rubio Ñu (fundado el 24 de agosto de 1913) y para honrar la memoria de sus fundadores, la organización “rubio Ñu por siempre”, hará una ofrenda floral ante el monolito que se encuentra sobre la Avenida Sacramento y Sargento Sosa, 10:00.

Unos 34 jóvenes entusiastas fundaron la noble e histórica institución , entre ellos quien llegaría a ser un Héroe de la Guerra del Chaco, el Coronel Rafael Franco y otros valientes soldados de la Patria.

Se espera la presencia en el acto de los fanáticos del Albiverde, un orgullo de Santísima Trinidad.