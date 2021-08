Ledesma y Hayes se frenan en Tacumbú

Ambos elencos se frenaron con la igualdad, el local necesitaba ganar para no quedar muy relegado de los principales puestos, mientras que el cuadro capiateño quería triunfar para volver a acortar distancia con el puntero, Colegiales, que tiene una diferencia de 3 puntos a su favor, a falta de 5 rondas para la finalización del torneo.

Estadio: Fortín de Tacumbú. Árbitro: Arthur Afara. Asistentes: César Caballero y Pedro Echeverría. Cuarto árbitro: Víctor Robles.

Presidente Hayes: Mario Ramírez; Anderson Medina (46′ Édgar Barreto), Alejandro Ayala, Herminio Miranda y Gerardo Corrales; Ángel Enciso, Guido Méndez, Carlos Saldívar (61′ Óscar Ferreira) y Fernando Noguera; Fabio Escobar y Héctor Núñez. D.T.: Julio Carlos Gómez. Martín Ledesma: Blas Hermosilla (61′ José Rojas); Miguel Busto, Lucas Almirón, Mauro Gómez y Rodolfo Guillén; Pedro Martínez, Roger Ojeda (69′ Derlys Cabañas), Édgar Balbuena (83′ José Luis Pereira) y Javier Martínez; Cristhian Mora y Juan Sánchez. D.T.: Aldo Morel.

Goles: 28′ Fabio Escobar, 59′ y 66′ Ángel Enciso y 88′ Héctor Núñez (PH); 22′ Miguel Busto, 24′ Cristhian Mora, 56′ Juan Sánchez y 73′ Derlys Cabañas (ML). Amonestados: 31′ Méndez, 41′ Escobar y 57′ Barreto (PH); 69′ Balbuena y 74′ Mora (ML).

Próxima fecha (la 26ª)

Martín Ledesma vs. Atlántida; 3 de Febrero RB vs. Presidente Hayes; Cristóbal Colón de Ñemby vs. Pilcomayo; Atlético Colegiales vs. Olimpia de Itá; 24 de Setiembre vs. Sportivo Limpeño; Cristóbal Colón JAS vs. 12 de Octubre SD; 3 de Noviembre vs. 29 de Setiembre; Deportivo Recoleta vs. Tembetary.