Los futbolistas y también el cuerpo técnico del 2 de Mayo decidieron no disputar los octavos de la Copa Paraguay por la deuda de tres meses de salario. El presidente del club que milita en la División Intermedia mencionó que la entidad aguarda recibir un dinero de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero para abonar parte de los sueldos atrasados.

“El viernes le pagamos el cincuenta por ciento de un salario y le prometí que le iba a pagar el lunes el otro cincuenta por ciento. No recibimos el dinero de la Municipalidad y los jugadores no aceptaron eso. Tenemos que recibir cincuenta millones de la Municipalidad”, expresó Antonio Armoa al Cardinal Deportivo. En caso de no estar presente a la hora del juego, el equipo será suspendido y no participará del torneo por dos años.

El Gallo Norteño debe viajar hasta la ciudad de San Estanislao para enfrentar al Deportivo Santaní a las 18:15. “Estamos negociando con los jugadores pero está difícil. Estamos atrasados por la situación del país”, agregó Armoa, quien criticó a los jugadores por la determinación. “Tienen que usar la cabeza también un poquito y jugar mañana. De por ahí si ganan se acelera para que cobren”, disparó el directivo.