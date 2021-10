“Yo tampoco viajo porque me adeudan dos meses de salario”

El 2 de Mayo tiene una deuda de tres meses de salario con el plantel. La directiva prometió abonar parte de los atrasos el lunes, pero no cumplió. Según el presidente Antonio Armoa, “no recibimos el dinero de la Municipalidad y los jugadores no aceptaron eso”. En la víspera del partido por los octavos de la Copa Paraguay, los futbolistas decidieron no viajar a San Estanislao, donde deben enfrentar al Deportivo Santaní.

“Los jugadores me dijeron que se les adeuda tres meses de salario y decidieron no viajar. Desde el partido contra Capiatá que se viene insistiendo para que se haga el pago”, comentó Hugo Marcelo Ovelar al Cardinal Deportivo. El entrenador respaldó a la plantilla y también reveló otra deuda, está vez, con él. “Yo tampoco voy a viajar porque me adeudan dos meses de salario”, expresó el DT. En caso de no jugar, el club puede recibir una sanción de dos años sin participar en el certamen.