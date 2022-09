División Intermedia: Rubio Ñu triunfa en casa

El único tanto del partido llegó posterior a la media hora de juego, y fue por cuenta del goleador “ñuense”, Emmanuel Morales, quien dentro del área y de espaldas al arco recibió una asistencia de cabeza de Gustavo Benítez y venció la resistencia del portero Carlos Paniego con un disparo de media vuelta.

En la etapa complementaria, el elenco comandado por Jorge Martín Núñez tuvo la posibilidad de volver a nivelar el marcador con un zurdazo rasante de Francisco “Gato” García, que propició la buena intervención del arquero Diego Huesca, quien sigue cumpliendo una gran campaña en el arco albiverde.

El Albiverde, que esta temporada no compitió para quedarse con uno de los cupos de ascenso, sumó puntos importantes para mejorar su promedio de cara a la próxima temporada.

Estadio: La Arboleda. Árbitro: Sixto Mercado. Asistentes: Blas Rojas y Edilson Florenciáñez. Cuarto árbitro: Luis Urunaga.

Rubio Ñu: Diego Huesca; Alexis Fernández, Javier Vallejos, Édgar Benítez y Yony Villazanti; Federico Mereles (63′ Matías Verdún), César Giménez, Juan Barrios y Paul Villero; Gustavo Benítez (89′ Víctor Ávalos) y Emmanuel Morales (76′ Elías Ovelar). D.T.: Pablo Caballero. Independiente CG: Carlos Paniego; Juan Pérez, Matías Pérez, Claudio Rafael Vargas y Osmar Cantero; Javier Domínguez (60′ Roque Florenciañez), Héctor Villamayor (46′ Francisco García), Cristian Sosa, Gustavo Manzur y Osmar Leguizamón (72′ Víctor Villalba); Marcelo Ferreira. D.T.: Jorge Núñez.

Gol: 36′ Emmanuel Morales (RÑ). Amonestados: 69′ Giménez y 94′ Ávalos (RÑ); 51′ Matías Pérez y 71′ Vargas (I).

El “3″ lo gana sobre el final

El 3 de Febrero de Ciudad dio vuelta el resultado adverso anoche, con dos goles en los cinco minutos finales para terminar derrotando por 2-1 a Fernando de la Mora.

Fue el elenco dueño de casa el que comenzó generando las mejores aproximaciones, pero el visitante el que se encargó de abrir el marcador, una buena combinación sobre el costado izquierdo derivó en el centro rastrero de Diego Melgarejo para Mílver Aquino y este con el arco a su merced, solo tuvo que empujar.

El “rojo esteño” tardó hasta la recta final del encuentro, para plasmar en el marcador esa leve superioridad, luego de un tiro de esquina, que encontró la deficiencia defensiva del visitante, y que aprovechó Anyelo Bogado para establecer el empate transitorio.

En tiempo cumplido, los dirigidos por Rafael Carbajal llegaron al tanto del triunfo, gracias a la conversión de Marcelo Báez, quien quedó de cara al gol luego de la asistencia de Humberto Fleitas y ajustició al golero Joel Silva con un zurdazo potente al techo del arco.

Con el resultado de ayer, el “rojo esteño” cortó su mala racha de cuatro partidos sin triunfos y sumó puntos importantes para mejorar el promedio de cara al siguiente curso. Por su parte, el “Prócer”, registró su segundo partido sin victorias.

Estadio: Antonio Aranda (Ciudad del Este). Árbitro: Jhonatan González. Asistentes: Aníbal Esteche y Juan Mendoza. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

3 de Febrero CDE: Gustavo Serdán; Alexis Rodas, José Cañete, Éver González; César Llamas, Cristian García (77′ Anyelo Bogado), Héctor Helman y Diego López (62′ Juan Echeverría); Alejandro Aranda (46′ Marcelo Báez), Derlis Chávez y Humberto Fleitas. D.T.: Rafael Carbajal. Fernando de la Mora: Joel Silva; Néstor Cubilla, Jorge Cáceres, Miguel Pereira y Diego Melgarejo; Esteban Maidana (55′ José Sanabria), Fidencio Oviedo y Mílver Aquino; César Ayala (55′ Sebastián Sanabria), Bonifacio Roa y Luciano Báez (83′ Cristopher Chávez). D.T.: Ernesto Cristaldo.

Goles: 65′ Mílver Aquino (FM); 85′ Anyelo Bogado y 90′ Marcelo Báez (3F). Amonestado: 76′ Mílver Aquino (FM); 79′ Fleitas (3F).

En simultáneo juegos que serían decisivos

Quedó programada la 28ª ronda de la División Intermedia con los tres duelos en simultáneo el sábado de los equipos que luchan por la permanencia en la categoría y el domingo, los cotejos de los aspirantes a los cupos de ascensos. En la jornada dominical, Trinidense puede ser el primer ascendido, en caso de triunfar frente a 2 de Mayo y no depender de otro.

* Viernes, a las 17:00: en el estadio Ricardo Grégor, Independiente CG vs. 3 de Febrero CDE.

* Sábado, a las 10:00: en el estadio Juan José Vázquez, Deportivo Santaní vs. River Plate; en el estadio San Francisco de Asís, Atyrá FC vs. Guaraní de Trinidad; en el estadio Presbítero Manuel Gamarra, Sportivo Iteño vs. Rubio Ñu.

* Domingo, a las 10:00: en el estadio Feliciano Cáceres, Sportivo Luqueño vs. Atlético Colegiales; en el estadio Martín Torres, Sportivo Trinidense vs. 2 de Mayo PJC; en el estadio Enrique Soler, Martín Ledesma vs. Sportivo San Lorenzo.

* Lunes, a las 14:15: en el estadio Emiliano Ghezzi, Fernando de la Mora vs. Pastoreo FC.