Cerro Porteño, con la misión de cumplir ante Recoleta y aguardar la mano de Ameliano

Cerro Porteño y Recoleta FC se miden hoy en un choque determinante por la decimonovena fecha del Apertura 2026. Con el pitazo inicial pactado para las 09:30, el “Ciclón” y el “Canario” jugarán en simultáneo al partido del líder Olimpia. El escenario para este encuentro será el Estadio Arsenio Erico, en el corazón de Barrio Obrero. La conducción del encuentro estará a cargo del árbitro Carlos Paul Benítez, quien contará con el respaldo de José Natael Méndez desde la cabina del VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño tiene prohibido fallar para extender la definición

Cerro Porteño llega a esta jornada con el pecho inflado. Tras dejar una imagen altísima y rescatar un empate con sabor a hazaña ante el poderoso Palmeiras por Copa Libertadores, el “Ciclón” debe bajar a la tierra y enfocarse en la tan lejana misión de retener el título de campeón. Sin margen de error y con la obligación de rotar piezas, el equipo de Ariel Holan se prepara para “cruzar la vereda”, para meterse en el estadio Arsenio Erico, donde oficiará de localRecoleta FC que promete no regalar nada.

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Para el Ciclón, la ecuación es tan simple: solo sirve ganar. Cualquier tropiezo significaría entregar la corona antes de tiempo, por lo que la misión es sumar de a tres y quedar a la espera de que la “V Azulada” haga de las suyas frenando al líder en Sajonia. Si el fútbol dicta que ambos aspirantes a la gloria saquen adelante sus respectivos compromisos, el suspenso se trasladará a la siguiente página del calendario. En ese escenario, la brecha de 8 puntos se mantendría intacta, dejando apenas 9 unidades en disputa para una definición del certamen.

Recoleta, entre el sueño internacional y la urgencia local

En la otra esquina aparece Recoleta FC, un equipo que vive días históricos repartiendo energías en dos frentes. El “Canario” llega con un sabor agridulce tras su reciente presentación en la Copa Sudamericana, donde dejó escapar la oportunidad de asaltar el liderato de su grupo al igualar sin goles frente al Deportivo Cuenca de Ecuador en el Defensores del Chaco. Pese a que el mundo del fútbol habla del inminente y estelar duelo ante el Santos de Neymar, el conjunto comandado por Jorge González Frutos no pretende descuidar el terreno doméstico.

Lejos de especular, Recoleta pondrá todo su potencial en cancha para amargarle la jornada al “Ciclón” de Barrio Obrero. La hoja de ruta del conjunto funebrero es clara y ambiciosa: primero, blindar la permanencia en la categoría; y segundo, aprovechar su buen andar para prenderse en la lucha por los cupos internacionales a través de la tabla acumulativa. Para el “Canario”, cada punto es un paso más hacia la consolidación definitiva en la élite del fútbol paraguayo.

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Antecedentes del duelo entre Recoleta y Cerro Porteño

La formación de Recoleta vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón y Pedro Ríos; Wilfrido Báez, José Antonio Espínola, Ronal Domínguez y Juan José Falcón; Thiago Vidal Obregón y Allan Wlk Duré. D.T.: Jorge González Frutos

La formación de Cerro Porteño vs. Recoleta en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Alan Gómez, Lucas Quintana, Rodrigo Melgarejo y Guillermo Benítez; Carlos Franco,Robert Piris da Motta, César Bobadilla y Alan Soñora; Mateo Klimowicz y Jonatan Torres. D.T.: Ariel Holan