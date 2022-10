Primera División B: El domingo, por el segundo cupo de ascenso

El que corre con ventaja es el 24 de Setiembre de Areguá, que depende de si mismo para acompañar al Deportivo Recoleta a la División Intermedia, pero deberá ganar imponer localía ante General Díaz para quedarse con la plaza a la segunda categoría sin depender de lo que hagan Atlético Tembetary que está a un punto del franjeado aregüeño y Atlántida, que llega a la última fecha con chances matemáticas de poder ascender.

* Barrio Republicano (15:30). En el estadio Bernabé Pedrozo, Silvio Pettirossi vs. 29 de Setiembre. Árbitro: Pedro Baranda. Asistentes: Liz Fleitas y Lorena Miranda. Cuarto árbitro: Alcides Gray.

* Viernes (10:00). En el estadio Bosque de Pa’i Ñu, Fulgencio Yegros vs. Cristóbal Colón JAS. 15:30: En el estadio Ricardo Brugada, 3 de Febrero RB vs. 3 de Noviembre; en el estadio Pablo Patricio Bogarín, Cristóbal Colón de Ñemby vs. Deportivo Capiatá.

* Sábado (10:00). En el estadio Roque Battilana, Deportivo Recoleta vs. Sportivo Limpeño.

* Domingo (15:30). En el estadio Próculo Cortázar, 24 de Setiembre vs. General Díaz; en el estadio Juan B. Ruiz Díaz, Atlántida vs. General Caballero ZC; en estadio a confirmar, Atlético Tembetary vs. Presidente Hayes. Libre: Olimpia de Itá.

* Clasificación: Deportivo Recoleta 65 puntos, 24 de Setiembre 60, Atletico Tembetary 59, Atlántida 58, 3 de Noviembre 55, Deportivo Capiatá 53, General Díaz 53, Presidente Hayes 43, Silvio Pettirossi 39, Olimpia de Itá 36, Cristóbal Colón de Ñemby 36, Cristóbal Colón JAS 34, 29 de Setiembre 34, General Caballero ZC 28, 3 de Febrero RB 28, Fulgencio Yegros 22 y Sportivo Limpeño 17.