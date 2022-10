Los “albirrojos” a la Primera División B

El “Decano chaqueño”, fundado el 5 de junio de 1918, retornó luego de cinco años a la Primera División B y lo hizo cumpliendo una extraordinaria campaña, en la que terminó siendo el único equipo de los torneos organizados por la APF en cerrar como invicto, que comprendió 17 triunfos y cinco empates, siendo el dominador absoluto de la edición 2022 del torneo de la cuarta y última categoría, del que además fue el monarca.

El equipo de Villa Hayes, dirigido por Rubén Rousillón, tuvo en sus filas al máximo anotador del certamen, que fue el atacante Nery Castro, quien concluyó la temporada con 22 tantos en la misma cantidad de partidos, alcanzando el promedio de un tanto por juego.

El segundo cupo de ascenso fue el más reñido, ya que tuvo a Humaitá de Mariano Roque Alonso y Sport Colombia de Fernando de la Mora, peleando hasta la última ronda por la posibilidad de acompañar a Benjamín Aceval.

Todo se definió en la jornada de cierre, pero la penúltima fecha tuvo el enfrentamiento entre estos conjuntos, en Fernando de la Mora, donde el “León” de Corumba Cue tenía la posibilidad de anticipar su vuelta a la tercera categoría, pero finalmente fue triunfo del “Toro” fernandino, que acortó a dos puntos la brecha y dejó la definición para el cierre, en el que el equipo de Mariano Roque Alonso se quedó con la segunda plaza, luego de doblegar por 3-2 al 12 de Octubre de Santo Domingo.

Al igual que el segundo cupo de ascenso, la lucha por no quedar desprogramado se extendió hasta la última ronda, Deportivo Pinozá y Valois Rivarola llegaron a la jornada de cierre con la posibilidad de permanecer en la última categoría. Finalmente, el “Pinocho” fue goleado por el campeón, Benjamín Aceval, y terminó pagando caro la pésima primera rueda, en la que no logró sumar ningún punto, la reacción en la segunda mitad del certamen no alcanzó.