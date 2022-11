Caaguazú, a la final del Nacional B de UFI

El encuentro de ida fue con paridad de 2-2 en el estadio José Segundo Decoud del Club 12 de Junio de Coronel Oviedo, y con un global de 4-3, el equipo “Maderero”, dirigido técnicamente por Jorge Arias, discutirá el ascenso a la División Intermedia con el Sportivo Carapeguá e irá en busca de su segundo título, recordando que fue campeón del torneo de tierra adentro en la temporada 2013.

Lea más: Nacional B de UFI: Clásico de Caaguazú, empatado

El equipo verde, que ya tiene en su haber nueve temporadas en la División Intermedia, amplió su ventaja histórica en los enfrentamientos ante el clásico rival del quinto departamento, acumulando en total 14 duelos ganados. Mientras que el “Albirrojo Ovetense”, queda con 11 victorias en su alforja.

Estadio: 8 de Diciembre - Federico Llamosas. Árbitro: Celso López. Asistentes: Rubén González y Santiago Céspedes. Cuarto Árbitro: Luciano Gayoso.

Deportivo Caaguazú: Fredys Quiñones; Pablino Miranda, Ignacio Adorno, Gustavo Benítez y Ángel Salinas; Esteban Aguilera, Fernando Rolón, Javier Areco (86′ Modesto Caballero) y Fernando Duarte (86′ Alexis Cáceres); Luis Bogado (22′ Emanuel Álvarez) y Darío Ferreira (78′ Pablo Segovia). D.T.: Jorge Arias. Ovetense Fútbol Club: David Reyes; Raúl Alvarenga (83′ Roberto Guachiré), Óscar Jiménez, Pedro Rolón y Fredy González; Ariel Rolón, Lucas Ramoa (65′ Julio Chávez), Édgar Ramírez y Luis Galeano; Marcelo Giménez (57′ Wilson Rojas) y Luis Paniagua. D.T.: Seferiano Martínez.

Goles: 18′ Luis Galeano (O), 24′ Ignacio Adorno (C), 55′ Darío Ferreira (C). Amonestados: 44′ Carlos Martínez, en el banco (C), 44′ Pablino Miranda (C), 44′ Fernando Rolón (C), 46′ Ariel Rolón (O), 47′ Luis Paniagua (O), 57′ Luis Galeano (O), 82′ Fredy González (O), 46′ Pedro Rolón (O). Expulsado: 44′ Carlos Martínez (C). Recaudación: 98.950.000 guaraníes.