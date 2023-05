Primera B: El Kelito alcanza la cima

El Kelito comparte la cima de la clasificación de la tercera categoría con General Díaz, que visita esta tarde a Humaitá, en Mariano Roque Alonso.

Los tantos del elenco de la banda roja llegaron por intermedio de Osvaldo Romero (minuto 18) y Alejandro Contrera (65). El empate transitorio lo había registrado Dionisio Ruiz Díaz (42). El elenco rojo de la Chacarita, que se ubica en la zona roja del promedio.

En otro partido de la jornada sabatina, el 3 de Noviembre registró ayer su primer triunfo en el certamen al derrotar por 5-4 a Olimpia de Itá, en el capitalino barrio San Pablo.

Los goles del elenco tricolor fueron señalados por Tomás Rojas (10), Bruno Mendieta (16 y 74), Manuel Maciel (57) y José Ayala (82). Anotaron para el Franjeado de Itá Mario Smith (45), Gustavo Benítez (50), Luis Fleitas (64) y Óscar Florienciáñez (95).

* Partidos de hoy, a las 10:00: Presidente Hayes vs. Benjamín Aceval, en el Fortín de Tacumbú (arbitraje de Denis Ortega). 15:00: Deportivo Capiatá vs. Atlántida, en Capiatá (Édgar Barrios); Sportivo Iteño vs. Cristóbal de Colón Ñemby, en Itá (Alcides Gray); Cristóbal Colón JAS vs. 29 de Setiembre, en J. Augusto Saldívar (Jhonatan González) y Humaitá vs. General Díaz, en Roque Alonso (Osmar Soto Vázquez).

* Mañana, a las 10:00: Tembetary vs. Silvio Pettirossi, en el Independiente de Campo Grande (José Franco). Libre: Sportivo Limpeño.

* Clasificación: General Díaz 9 puntos, River Plate 9, Cristóbal Colón JAS 8, 29 de Setiembre 7, Tembetary 6, Olimpia de Itá 6, Limpeño 6, Humaitá 6, Benjamín Aceval 5, 3 de Noviembre 5, Capiatá 5, Cristóbal Colón de Ñemby 4, Iteño 4, Silvio Pettirossi 4, 3 de Febrero RB 3, Atlántida 2 y Presidente Hayes 1.