Primera C: Partidos en Zeballos Cue

Sobresale en la jornada sabatina el choque que protagonizarán General Caballero de Zeballos y 1° de Marzo. En caso de que el Matarife deje los puntos en casa, alcanzará al albinegro de Santo Domingo en cima de la clasificación.

Lea más: Primera C: Paseo del “12″ en Campo Grande

* Zeballos Cue (15:00). En el estadio Gregorio Sarubbi, Valois Rivarola vs. Sport Colonial. Árbitro: Pedro Baranda. Asistentes: Carlos Cáceres y Carlos Benítez.

* Zeballos Cue (15:00). En el estadio Hugo Bogado Vaceque, General Caballero ZC vs. 1° de Marzo. Árbitro: Mario Alfonzo. Asistentes: Óscar Núñez y Daniel Barrios.

* Mañana (10:00). En el estadio Alfonso Colmán, Sport Colombia vs. Pilcomayo; en el estadio Bosques de Pa´i Ñu, Fulgencio Yegros vs. Capitán Figari; 15:00: en el estadio 26 de Febrero, General Caballero CG vs. Juventud.

* Clasificación: 12 de Octubre SD 12 puntos, General Caballero ZC 9, Sport Colombia 9, Valois Rivarola 7, Oriental 7, Fulgencio Yegros 4, Capitán Figari 2, General Caballero CG 1, 1° de Marzo 1, Pilcomayo 1, Juventud 0 y Colonial 0.