Primera C: Sport Colonial suma sus primeros puntos

El cuadro albirrojo, comandado por Óscar Pereira fue el que más cerca estuvo de inaugurar el marcador con un par de ocasiones, pero en ambas insinuaciones apareció a figura del portero Ariel Fleitas para mantener su portería en cero.

Lea más: Primera C: El “Toro” sigue siendo indomable

Cumplida la hora de juego, el equipo de barrio Santa Ana marcó el tanto que representó el triunfo, que fue originado desde un tiro de esquina de Mario Galeano, quien desvió el esférico en el primer palo, y dio la sensación de que el balón no ingresó en su totalidad, pero el árbitro Pedro Ramírez decretó la ventaja para los dirigidos por Víctor Gómez.

Estadio: Jardines del Kelito. Árbitro: Pedro Ramírez. Asistentes: Juan Barreto y Dante Fernández. Cuarto árbitro: Carlos Chaparro.

Sport Colonial: Ariel Fleitas; Iván Pérez (85′ Víctor Cuéllar), Javier Acosta, Matías Bulquin y Pedro Ramírez; Emiliano Romero, Víctor Ortellado (73′ Matías Acosta), José Rodríguez (82′ Abel Cubas) y Mario Galeano; Iván Ortellado (64′ Rodrigo González) y Matías Martínez. D.T.: Víctor Gómez. General Caballero CG: Federico Ricciardelli; Francisco Sosa, Josué Morínigo, Nidert González (88′ Cristhian Mareco) y Steven Arrúa; Edward Rivas (88′ Ronald Silva), Lucas Lesme (46′ Marcelo Balmaceda) (77′ Lucas Benítez), Axel Achar y Carlos Achar; Juan Hermosilla y Cristhian Ávalos (58′ Rodrigo Bloch). D.T.: Óscar Pereira.

Gol: 61′ Matías Martínez (SC). Amonestados: 51′ Galeano, 65′ Martínez y 95′ Bulquin (SC) 56′ Rivas y 82′ Arrúa (GC).

Agenda de la sexta ronda

La sexta ronda del torneo de la cuarta categoría de la APF, comienza el viernes con un choque y se completa el sábado con los cinco restantes duelos.

* Viernes (10:00): Pilcomayo vs. Capitán Figari, en Campo Grande.

* Sábado (10:00): Fulgencio Yegros vs. Atlético Juventud, en Ñemby; 15:00: General Caballero CG vs. 1° de Marzo, en Luque; General Caballero ZC-12 de Octubre SD, en Zeballos Cue; Sport Colombia vs. Sport Colonial, en Fernando de la Mora; Valois Rivarola vs. Oriental, en Zeballos Cue.