Cierre de la primera rueda de la Primera B

El Sportivo Limpeño, posicionado cerca de la zona de descenso, recibirá en su reducto a Humaitá, que junto a Sportivo Iteño son los más comprometidos en el promedio.

El puntero River Plate, deberá ir hasta terreno chaqueño para visitar a Benjamín Aceval de Villa Hayes. Por su parte, el más inmediato perseguidor del Kelito, Atlético Tembetary, que en la fecha anterior tuvo jornada libre, visitará el domingo al 3 de Noviembre en el barrio San Pablo.

* Limpio (15:00). En el estadio Optaciano Gómez, Sportivo Limpeño vs. Huamitá. Árbitro: Juan Franco. Asistentes: Silvio Coronel y Jorge Molas. Cuarto árbitro: Arcenio Mereles.

* Mañana (15:30). En el estadio Adrián Jara, en Luque, General Díaz vs. Atlántida; 16:30: en el estadio Don Isidro Roussillon, en Villa Hayes, Benjamín Aceval vs. River Plate.

* Domingo (10:00). En el estadio Presbítero Manuel Gamarra, en Itá, Olimpia de Itá vs. Deportivo Capiatá; 15:00: en el estadio Bernabé Pedrozo, en barrio Republicano, Silvio Pettirossi vs. Sportivo Iteño; en el estadio Fortín de Tacumbú, Presidente Hayes vs. Cristóbal Colón JAS; en el estadio Rubén Ramírez, en barrio San Pablo, 3 de Noviembre vs. Atlético Tembetary.

* Lunes (10:00). En el estadio Jardines del Kelito, en barrio Mburicaó, 29 de Setiembre vs. Cristóbal Colón Ñemby. Libre: 3 de Febrero RB.