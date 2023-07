Primera B: Limpeño remonta en tiempo de adición

Con la victoria, el elenco dirigido por Édgar Aguilera escala a la quinta ubicación de la tabla, a cuatro puntos de la zona de promoción y a cinco unidades de la zona de ascenso directo. Por su parte, el “León de Corumba Cue” registró otra derrota, y junto a Sportivo Iteño, son los equipos más comprometidos en la tabla de promedios.

Estadio: Optaciano Gómez (Limpio). Árbitro: Juan Franco. Asistentes: Silvio Coronel y Jorge Molas. Cuarto árbitro: Arcenio Méreles.

Sportivo Limpeño: Jorge González; Alberto Giménez, Ángel Guillén, Diego Fernández y Matías Palma; Fernando Gastón, José Riquelme, Diego Giménez y Carlos Aveiro (46′ Juan Méndez); Joel Lesme (76′ Juan Vidal) y Farizio López (59′ Juan Jara). D.T.: Édgar Aguilera. Humaitá: Luis Velázquez; José Giménez, Eugenio Aranda, David Ferreira y Henry Ruiz; Enrique Estadella, Albino Bogarín, Marcio Rolón y Víctor Florentín (73′ Jhonny Arboleda); Adrián Arrúa (94′ Willian González) y Luis Cantero (85′ Mateo Rodríguez). D.T.: Walter Ávalos.

Goles: 91′ y 95′ Juan Méndez (L); 63′ Albino Bogarin (H). Amonestados: 13′ Fernando Gastón y 55′ Farizio López (L); 21′ Eugenio Aranda, 69′ Víctor Florentín, 85′ Luis Velázquez y 92′ Mateo Rodríguez (H)

* Hoy (15:30): General Díaz vs. Atlántida, en el estadio Adrián Jara (arbitraje Augusto Alvarenga); 16:30: Benjamín Aceval vs. River Plate, en el estadio Isidro Roussillón (Édgar Galeano).

* Mañana (10:00): Olimpia de Itá vs. Deportivo Capiatá, en el estadio Presbítero Manuel Gamarra (Luis Trinidad); 15:00: Silvio Pettirossi vs. Sportivo Iteño, en el estadio Bernabé Pedrozo (José Cuenca); Presidente Hayes vs. Cristóbal Colón JAS, en el estadio Fortín de Tacumbú (Denis Ortega); 3 de Noviembre vs. Atlético Tembetary, en el estadio Rubén Ramírez (Marcos Galeano)

* Lunes (10:00): 29 de Setiembre vs. Cristóbal Colón Ñemby, en el estadio Jardines del Kelito (Alberto Candía). Libre: 3 de Febrero RB.