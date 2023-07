Hoy se reanuda el campeonato de la Primera B

La competencia de la tercera categoría tiene a cuatro equipos con 31 puntos acumulados en la parte superior de la clasificación, pero gracias a la diferencia de goles, el puntero es Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, que visitará esta tarde a Sportivo Limpeño, mientras que en simultáneo, General Díaz recibirá a Cristóbal Colón de Ñemby en el Kilómetro 12 de Luque.

El torneo consta de 34 rondas, al cabo de las cuales, el monarca se adjudicará el cupo directo a la División Intermedia. El vicecampeón deberá pugnar por el ascenso ante el ganador del Nacional B de la UFI.

* Luque (15:00). En el estadio Adrián Jara, General Díaz vs. Cristóbal Colón de Ñemby. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Jesús Alcaraz y Pablo Ojeda. Cuarto árbitro: Alcides Gray.

* Ricardo Brugada (15:00). En el estadio 3 de Febrero, 3 de Febrero RB vs. Atlántida. Árbitro: Juan Franco. Asistentes: Juan Bogado y Digno Salinas. Cuarto árbitro: Luis Trinidad.

* Limpio (15:00). En el estadio Optaciano Gómez, Sportivo Limpeño vs. Cristóbal Colón JAS. Árbitro: Arthur Afara. Asistentes: José Ocampo y Jorge Sanabria. Cuarto árbitro: Alberto Candia.

* Villa Hayes (16:30). En el estadio Isidro Roussillón, Benjamín Aceval vs. Humaitá. Árbitro: Denis Ortega. Asistentes: Lorenzo Giménez y Fernando Escurra. Cuarto árbitro: Pedro Ramírez.

* Mañana (10:00). En el estadio Salustiano Zaracho, en barrio Molino, 29 de Setiembre vs. Sportivo Iteño; 15:00: en el estadio Fortín de Tacumbú, Presidente Hayes vs. Atlético Tembetary; en el estadio Bernabé Pedrozo, barrio Republicano, Silvio Pettirossi vs. Deportivo Capiatá.

* Lunes (10:00). En el estadio Presbítero Manuel Gamarra, en Itá, Olimpia de Itá vs. River Plate. Libre: 3 de Noviembre.