Intermedia: El “Globo” se pincha y cae a la B

De esta forma, el “Globo Itaugüeño” quedó sentenciado a la prematura pérdida de categoría, a seis fechas para la culminación del torneo de la segunda categoría de la APF. Con una pobre campaña, que hasta aquí comprende 2 triunfos, 6 empates y 16 derrotas.

El equipo de la ciudad del Ñandutí, víctima de la mala administración de sus autoridades, anticipadamente consumó su segundo descenso consecutivo, ya que apenas en la temporada anterior estuvo militando en el máximo circuito de nuestro fútbol.

Por su parte, el cuadro albinegro del Tapiracuái, luego de un comienzo en el que estuvo comandando la clasificación durante varias fechas, en los últimos diez partidos apenas registró un triunfo, además de cinco empates y cuatro derrotas, números que lo dejan lejos de los puestos de ascenso.

Estadio: Unión Agrícola (San Estanislao). Árbitro: Luis Urunaga. Asistentes: Aníbal Esteche y Marcelo Almada. Cuarto árbitro: Arthur Afara.

Deportivo Santaní: Francisco Peralta; Alfredo Cabrera, Ángel Arce, Aldo Zárate (79′ Alan Olmedo) y Yony Villazanti; Fernando Colmán, Adolfo González y (58′ Juan Gómez), Florencio Yudis y Roque Florenciáñez (79′ Rodrigo López); Carlos González Ozuna y Ronald Acuña. D.T.: Celso Ayala. 12 de Octubre: Jorge Campuzano; Lautaro Córdoba, Matías Leguizamón, José Ojeda e Isaías Obregón (90′ Néstor Salinas); Carlos Fernández (74′ Alejandro Núñez), José Benítez y Lucas Amarilla; Jorge Romero (46′ Rodrigo Vera), Marco González y Jorge Armoa. D.T.: José Mendieta.

Goles: 29′ y 39′ Carlos González Ozuna (DS); 32′ y 48′ Marco González (12). Amonestados: 47′ Zárate y 73′ Adolfo González (DS); 57′ Fernández y 76′ Vera (12).

Visita matinal del “Gallo” a Pastoreo

La vigesimocuarta ronda del torneo de la segunda categoría prosigue hoy con un par de encuentros a disputarse en Atyrá y J. Eulogio Estigarribia, donde se presenta el escolta, 2 de Mayo PJC, para medirse contra Pastoreo FC.

* Atyrá (10:00). En el estadio San Francisco de Asís, Atyrá-Martín Ledesma. Árbitro: Víctor Ruiz Díaz. Asistentes: César Caballero y Lucio García. Cuarto árbitro: Jhonatan González.

* J. Eulogio Estigarribia (10:00). En el estadio Municipal de Campo 9, Pastoreo-2 de Mayo PJC. Árbitro: Gedidías Zacarías. Asistentes: Armindo Rojas y César Silva. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

* Mañana (14:30). En el estadio Municipal de Carapeguá, Sportivo Carapeguá vs. Fernando de la Mora; 19:15: en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, San Lorenzo vs. Sol de América.

* Martes (10:00). En el estadio Ricardo Grégor, en Campo Grande, Independiente CG vs. 3 de Febrero CDE; 14:30: en el estadio Cardif 2, en Luque, Deportivo Recoleta vs. Rubio Ñu; en el estadio Luciano Zacarías, en Lambaré, Atlético Colegiales vs. 24 de Setiembre.