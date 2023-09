Nacional B de UFI: Patriotas no tiene piedad

El certamen de tierra adentro ofrece media plaza a la División Intermedia para el equipo que logre conquistar el título de campeón, que posteriormente deberá pugnar por el ascenso ante el segundo del torneo de la Primera División B de la APF.

* Los primeros clasificados: Salto del Guairá, Deportivo Itapuense, Guaraní de Fram y Patriotas de Hernandarias.

* Grupo A (14:45). Paraná FC (Ciudad del Este) vs. San Alfonso (Minga Guazú), en el estadio Felipe Giménez, en Presidente Franco; Obreros Unidos (Hernandarias) vs. Deportivo Caaguazú, en el estadio Club Obreros Unidos, en Hernandarias; Deportivo Itapuense (Encarnación) vs. Salto del Guairá, en el estadio Villa Alegre, en Encarnación. Clasificación: Itapuense 22 puntos, Salto del Guairá 20, Caaguazú 16, Obreros Unidos 12, San Alfonso 4 y Paraná 2.

* Grupo B. Cerro Porteño (Presidente Franco) 0 vs. Patriotas FC (Hernandarias) 8, en el estadio Felipe Giménez, en Presidente Franco; hoy (14:45). Guaraní de Trinidad (Itapúa) vs. Nacional (Salto del Guairá), en el estadio Los Fundadores, en Trinidad; Ovetense (Coronel Oviedo) vs. R.I. 3 Corrales (Ciudad del Este), en el estadio Ovetenses Unidos, en Coronel Oviedo. Clasificación: Patriotas 25 puntos, Ovetense 16, R.I. 3 Corrales 15, Nacional SDG 15, Cerro de Franco 5 y Guaraní de Trinidad 1.

* Grupo C (14:00). Deportivo Minga Guazú vs. Choré Central, en el estadio Pa’i Coronel, en Minga Guazú; 14:45: Gremio de Sol del Este (Ciudad del Este) vs. Ciudad Nueva (Ciudad del Este), en el estadio Sol del Este, en Ciudad del Este; Guaraní (Colonia Fram) vs. 12 de Junio (Villa Hayes), en el estadio Carlos Memmel, en Cambyretá. Clasificación: Guaraní de Fram 19 puntos, 12 de Junio 18, Sol de Este 17, Minga Guazú 12, Ciudad Nueva 11 y Choré Central 0.