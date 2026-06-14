Anuncian un domingo con lluvias y descenso de temperatura

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un informe donde anuncia el ingreso oficial de un frente frío que generará un descenso paulatino pero marcado de las temperaturas. La jornada de hoy se presentará predominantemente fría a fresca, con el cielo mayormente nublado y vientos persistentes que soplarán desde el sector sur.

De acuerdo con la meteoróloga de turno, Ana Pereira, las estaciones automáticas de monitoreo ya registraron un amanecer frío en los departamentos del sur de la región Oriental, con temperaturas mínimas reales que oscilaron entre los 11°C y 12°C.

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En contrapartida, en el resto de las localidades del país las condiciones se mantuvieron frescas, con marcas que se situaron entre los 13°C y 18°C.

Domingo con vientos del sur

Las temperaturas máximas previstas para hoy apenas oscilarán entre los 19°C y 20°C en los departamentos de la región Oriental, mientras que en la región Occidental (Chaco) se prevé entre los 19°C y 22°C.

Se prevé que las lluvias se presenten todavía de manera dispersa en gran parte del Chaco y en el este y norte de la región Oriental.

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Los departamentos y ciudades donde se mantiene el riesgo de precipitaciones para hoy son Concepción, San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.

Mínimas de hasta 6°C podrían darse desde el lunes

Las temperaturas mínimas para el lunes oscilarán entre los 6°C y 11°C en los puntos más fríos del país, mientras que las máximas no superarán los 22°C.

Como contrapartida, los técnicos señalaron que la probabilidad de lluvias se mantendrá muy baja a partir del lunes, y serán días secos, soleados pero fríos, una condición que se extenderá al menos hasta mediados de la próxima semana.