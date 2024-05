Arranque postergado en la Primera C

El Consejo de la Primera C comunicó que el encuentro que debía disputarse en el estadio Bosques de Pa’i Ñu será reprogramado en los próximos días. Sin embargo, los partidos de mañana y el domingo darán forma a la ronda inaugural de la última categoría.

Los nuevos integrantes del torneo son Sportivo Iteño y Humaitá de Mariano Roque Alonso, descendidos de la Primera División B, además del Deportivo Pinozá, que vuelve al ruedo luego de quedar desprogramado de toda competencia en la temporada anterior.

* Mañana (15:30). En el estadio Gregorio Sarubbi, en Zeballos Cué, Oriental vs. Capitán Figari

* Domingo (10:00). En el estadio Víctor Ramón Isasi, en Fernando de la Mora, 1° de Marzo vs. Humaitá. 15:30: En el estadio Gregorio Sarubbi, en Zeballos Cué, Valois Rivarola vs. Plcomayo; en el estadio Salvador Morga, en Itá, Sportivo Iteño vs. Sport Colonial; en el estadio Hugo Bogado Vaceque, en Zeballos Cué, General Caballero ZC vs. Atlético Juventud.